Dün ABD merkezli dev medya şirketi Discovery’nin yerli video ağı BluTV platformuna ortak olduğu açıklanmıştı. Bu müjdeli haberin heyecanı henüz atlatılamamışken, şimdi Twozero Ventures isimli firmadan BluTV’ye yeni bir yatırım geldi. İşte detaylar…

Şimdilik yalnızca Türkçe ve Arapça dillerinde destek veren BluTV platformu, kısa sürede Avrupa’ya ve dünyanın farklı bölgelerine ulaşmayı başaracak müthiş bir yatırım kazandı. Dün BluTV’nin CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, Discovery şirketinin yerli dijital video servisine ortak olduğunu şu heyecan verici cümlelerde dile getirmişti:

“Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketlerinden biri olan yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. BluTV, orijinal içerik üretimini özenle seçilmiş yerli ve yabancı içerik portföyü ile birleştirerek, son beş yılda milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve Türkiye SVOD pazarının büyümesine öncülük etmiştir. Vizyon ve stratejimizi paylaşan ve BluTV’yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz.”

Aradan neredeyse 24 saat bile geçmedi ki BluTV bir başka yatırım ortaklığı haberi ile karşımıza çıktı! Türkiye’nin ilk spor girişim sermayesi olarak tanımlanan Twozero Ventures bir süredir teknoloji odaklı medya ve eğlence sektörüne çeşitli yatırımlar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Blu TV oldu! BluTV’den yüzde 2.77 değerinde hisse satın alan girişim sermayesi fonu, böylelikle 2021 yılındaki ilk büyük finansal yatırımını da gerçekleştirmiş oldu.