ABD’nin önde gelen medya şirketlerinden Discovery, yerli video platformu BluTV’ye ortak oldu. BluTV’nin CEO’su tarafından yapılan açıklamalarda Discovery’nin, BluTV servisinden %35’lik hisse aldığı öğrenildi. İşte bu ortaklığın getireceği sonuçlar ve beklentiler hakkında detaylar…

New York merkezli çok uluslu medya şirketi Discovery altında beslediği Discovery Channel, Animal Planet, Science Channel ve TLC gibi televizyon kanalları ile gerek ülkemizde, gerekse dünya çapında ismini kanıtlamış bir marka olarak biliniyor. Son dönemlerde Discovery+ isimli dijital video platformuyla yenilikçi girişimde bulunan firma, bugün müjdeli bir haberle karşımıza çıkıyor.

Yerli dijital video uygulaması BluTV platformunun %35’lik hissesini satın alarak şirkete ortak olan Discovery, muazzam bir yatırım yapıyor. Bu ortaklıkla beraber iki şirketin birbirleriyle işbirliği halinde olacakları ve içerik transferleri yapabilecekleri; dolayısıyla BluTV‘nin yurt dışına artık çok daha rahat açılma şansı olduğu gözler önüne geliyor. Zira bilindiği üzere Blu TV şimdiye kadar yalnızca Türkçe servisi dışında Arapça desteği barındırmaktaydı. Böylelikle platformun Avrupa’ya artık daha kolay açılabileceği tahmin ediliyor.