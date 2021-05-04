Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Microsoft, Discord uygulamasına 10 milyar dolar gibi yüksek bir fiyata satın alma haberli teknoloji gündemindeydi.

Oyuncular bu satın alımın gerçekleşmesi sonrasında Xbox Game Pass paketi içerisinde sokulacağını ya da ücretli bir şekilde kullanıma sunulacağı için bu satın alımı desteklememişti.

Bilmeyenler için Discord uygulaması, neredeyse tüm oyuncuların kullandığı ücretsiz bir sesli sohbet uygulaması. Oyuncular ortak oyunlarda ya da benzeri tüm alanlarda sesli veya görüntülü sohbetler yapabiliyor, ekran paylaşımları yapabiliyor ve bu özellikleri tamamen ücretsiz olarak herkese açık olarak sunuyordu.

Oyuncuların bu sert tepkileri sonrası Discord yönetimi uygulamayı satmak istemediğini belirtip, şimdilik bağımsız bir şirket olmak istediklerini belirtmişti.

Gün içerisinde paylaşılan dev habere göre Discord yönetimi Sony PlayStation ile bir anlaşmaya varmış durumda.

Başta Microsoft olmak üzere herkesi şaşırtan bu gelişme sonrasında Discord uygulamasının PlayStation sistemine dahil edileceği müjdelendi.

Sony tarafında açıklanana göre Discord sistemi 2022 yılının başlarına doğru PlayStation sistemine dahil edilecek.

Sony tarafından aktarılana göre Discord’un aylık kullanım oranı 140 milyon seviyelerinde.

Discord ve Sony, Oyuncuları Sevindirmiş Durumda

Tahmin edilebileceği gibi özellikle NBA ve FIFA gibi çok oyunculu oyunlarda iletişim oldukça önemli.

Sony’nın aldığı bu kararın tüm PS konsol oyuncularını sevindireceği tahmin ediliyor.

Microsoft yönetimi geçtiğimiz aylarda Discord ile özel bir anlaşma yapıp Xbox Game Pass dahilinde üç aylık Discord ücretli üyeliği sunuyordu.

Microsoft’un konu hakkında ısrarcılığı kendilerine kötü sonuçlar doğurmuş durumda.