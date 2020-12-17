Sesli ve yazılı sosyal iletişim uygulaması Discord, bugünden itibaren kullanıcılarına mobil ekran paylaşımı özelliği getiriyor. İlk defa 2015 yılında hayata geçen program, çoğunlukla oyun oynayan oyuncular tarafından tercih edilmekte; ayrıca Twitch gibi canlı yayın platformları tarafından da kanal sahiplerinin takipçileriyle sosyalleşmelerini sağlamakta büyük etki sağlamaktadır.

Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web sürümleri ile başarıyla hizmet veren Discord’un yeni özelliği ile beraber şimdiye kadar masaüstünde gerçekleştirilen ekran paylaşımı sistemi nihayet telefon ve tabletlere de sunuluyor! Facebook’tan Twitch’e, fotoğraf galerinizden mesaj geçmişinize kadar hemen her şeyi dünyanın tüm bölgelerindeki arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak paylaşabileceğiniz özellik; sohbet ederken aynı zamanda tek bir ekranı görüntülemenizi destekliyor.

Discord’un Mobil Ekran Paylaşımı, Tüm Kullanıcılara Geliyor!

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde etkinliği hızla yükselen Discord programı, insanların sanal olarak sosyalleşme şansı bulabileceği eğlenceli bir deneyime kapı aralıyor. Şu anda toplam kullanıcıların yaklaşık %20’sinde hayata geçirildiği öğrenilen ekran paylaşma sistemi için platform, çok sevilen özelliğin birkaç gün içerisinde tüm mobil kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılabileceğini ifade ediyor.

Dolayısıyla artık Discord’tan sohbet etmek istediğinizde, arkadaşlarınıza bir fotoğraf ya da video göstermeyi düşündüğünüzde bunları bir siteden upload etmenize hiç mi hiç gerek olmayacak. Yükleme ekranını beklemek gibi can sıkıcı aktiviteler yerine hızlı bir şekilde arkadaşınıza, kendi ekranınızda ne görüyorsanız tamamını gösterme şansını bulabileceksiniz!