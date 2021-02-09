Online film izleme platformu MUBI ücretsiz oluyor! 14 Şubat tarihinde on dördüncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak dijital içerik servisi henüz deneme şansına sahip olamayan ya da aboneliği bitmiş tüm kullanıcılar için bedava erişime sunulacak. İşte detaylar…

14 Şubat 2007 tarihinde Efe Çakarel tarafından Londra’da kurulan ve kısa sürede büyük başarı elde ederek 190 ülkede kendini var eden online içerik platformu MUBI, çoğunlukla yayınladığı kaliteli arthouse filmleri ile tanınıyor. Platformda kullanıcılarına her gün bir adet yeni film sunan servis, sürekli değişen ve özenle seçilmiş koleksiyonuyla dikkatleri üzerinde toplarken; şu anda web sitesi dışında Roku, PlayStation, Amazon Fire TV, Apple TV, LG, Samsung Smart TV, iPhone, iPad ve Android gibi cihazlarda da başarıyla hizmetini devam ettiriyor.

Sevilen platform şimdi müthiş bir haber ile karşımıza çıktı. Daha önce Mubi’yi kullanma şansına sahip olamayan, para vermeyen ya da aboneliği bitmiş insanlar için muazzam bir fırsat sunan yayın servisi, 14. yıl dönümü şerefine 14 Şubat Pazar günü itibariyle 24 saatliğine herkese ücretsiz oluyor! Sizin de sevgililer gününde herhangi bir plan programınız yoksa, Mubi’de bir dolu kaliteli sanat filmi ile gününüzü gün edebilirsiniz.

MUBI Şubat Ayı İçerik Takvimi

Her zaman olduğu gibi MUBI Şubat ayı içerikleri ile de büyük dikkat çekerken, yine birbirinden eşsiz yapımları bünyesine katmaya hazırlanıyor. Platformda bu ay gösterime girecek filmler şu şekilde: