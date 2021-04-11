Bir döneme damgasını vuran oyunların başında gelen Diablo II oyununun bilindiği üzere uzun bir süredir Remake oyunu ile gündemde. Blizzard Nord tarafından geliştirilen ve Blizzard Entertainment tarafından 2000 yılında piyasaya sürülmüş aksiyon rol yapma ve Hack and Slash türü oyun olan Diablo II satışa sunulmasının ardından oyuncular tarafından çok beğenilmişti. Diablo serisi seven oyuncuların en sevdiği oyunlardan birisi olan Diablo II oyununun yenilenmiş sürümü üzerinde bir süredir çalışıyordu.

2021 yılının sonunda ya da 2022 yılının başında Diablo II Resurrecred ismi ile yayınlanacak olan serisinin ikinci oyununa dair oyuncuların heyecanı devam ediyor.

Kısa bir süre önce teknik alfa aşamasına geçen oyunun yayıncılar ve oyuncular için alfa test süreci başladı. Bu sayede yeni oyunu erken aşamada test eden oyuncular 2000 yılı orijinal oyun ile yeni versiyonu karşılaştırma imkanı buldu. Yayınlanan video ile birlikte Blizzard Entertainment’ın yeni 3D grafik motorunun ne kadar başarılı olduğu da oyunda görülüyor.

Diablo II Resurrected Sistem Gereksinimleri

Diablo II Resurrected Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 30 GB

Çözünürlük: 1280×720

Diablo II Resurrected Önerilen Sistem Gereksinimleri