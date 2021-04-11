Bir döneme damgasını vuran oyunların başında gelen Diablo II oyununun bilindiği üzere uzun bir süredir Remake oyunu ile gündemde. Blizzard Nord tarafından geliştirilen ve Blizzard Entertainment tarafından 2000 yılında piyasaya sürülmüş aksiyon rol yapma ve Hack and Slash türü oyun olan Diablo II satışa sunulmasının ardından oyuncular tarafından çok beğenilmişti. Diablo serisi seven oyuncuların en sevdiği oyunlardan birisi olan Diablo II oyununun yenilenmiş sürümü üzerinde bir süredir çalışıyordu.
2021 yılının sonunda ya da 2022 yılının başında Diablo II Resurrecred ismi ile yayınlanacak olan serisinin ikinci oyununa dair oyuncuların heyecanı devam ediyor.
Kısa bir süre önce teknik alfa aşamasına geçen oyunun yayıncılar ve oyuncular için alfa test süreci başladı. Bu sayede yeni oyunu erken aşamada test eden oyuncular 2000 yılı orijinal oyun ile yeni versiyonu karşılaştırma imkanı buldu. Yayınlanan video ile birlikte Blizzard Entertainment’ın yeni 3D grafik motorunun ne kadar başarılı olduğu da oyunda görülüyor.
Diablo II Resurrected Sistem Gereksinimleri
Diablo II Resurrected Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 / AMD Radeon HD 7850
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 30 GB
- Çözünürlük: 1280×720
Diablo II Resurrected Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 30 GB
- Çözünürlük: 1920×1080
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