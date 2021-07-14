Akbank’ta yaşanan ve günlerce süren sistem sorunundan sonra bir devlet bankasının daha benzer problemle karşılaştığı öğrenildi. Akbank’ın sistemsel sıkıntısı pek çok müşteriyi mağdur etmişti. Ziraat Bankası’nda da sistem sorunlarının ortaya çıktığı belli oldu. Saat 14.00’dan itibaren müşteriler bankanın uygulamalarına erişim sağlayamamakla beraber işlem de yapamadı. Peki Ziraat Bankası sorunu çözüldü mü?

Ziraat Uygulamasına Girilemedi!

Ziraat Bankası’nın mobil uygulamasına erişilemedi. Ayrıca internet bankacılığı da çalışmadı. Banka üzerinden işlem yapmak mümkün değildi. Bu nedenle sosyal medyada herkes bu sorunun ne zaman düzeleceğini düşünmeye başladı. Akıllara siber saldırı olup olmadığı geldi. Çünkü bu tarz sistemsel sıkıntılar güvenlik nedeniyle askıya alınabiliyordu. Ancak siber saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu problemin nedenine ilişkin Ziraat Bankası’ndan açıklama beklendi.

ATM’ler Çalışmadı!

Ziraat Bankası’nı tümüyle ilgilendiren bu olayda ATM’lerin de çalışmadığı belirtildi. Pek çok kişi para çekme ve yatırma konusunda başarısız oldu. Saat 14.00 gibi başlayan sorun birkaç saat içerisinde çözüldü. Üstelik banka tarafından resmi açıklama da yayınlandı. Para çekemeyen müşteriler ise çağrı merkezini arayarak şikayette bulundular. Ancak çok fazla kişinin çağrı merkezini aramasıyla müthiş bir yoğunluk olduğu belirlendi. Yetkililer çağrı merkezini arayan müşterilere yetişmekte zorluk çekti. Arızanın kaynağı merak edilirken, konuyla ilgili detay verilmemesi şok etkisi yarattı. Ziraat Bankası açıklamasında neler söyledi?

Siber Saldırı Olmadığı Belirtildi

Ziraat Bankası’nın bir süre hizmet verememesinin altında yatan sebep siber saldırı değil. Açıklamalar gösteriyor ki yaşanan sorunlar, saldırı veya güvenlik riskinden ötürü gerçekleşmedi. Ancak uygulamalara ve ATM’lere uzun süre erişilmemesinin altında yatan nedenin ne olduğu da söylenmedi. Bu açıklama sonrasında sosyal medya kullanıcıları açıklamanın doğruluğunu sorguladı. Fakat bu arıza, Akbank’ta yaşanan ve günlerce süren sorun gibi fazla vakit almadı.

Ziraat Bankası Sorunu Çözüldü

Ziraat Bankası’nın benzer bir durumla karşılaşmadan sorunu hızlı bir şekilde çözdüğü görülüyor. Pek çok banka, veri güvenliğini sağlama konusunda yeni adımlar atabilir. Sistemle ilgili yaşanan sorunlar için ise güncelleme ve yeni sistemlerin kullanılabilirliği ele alınması muhtemel. Akbank ve Ziraat Bankası’ndan sonra başka hangi bankalarda bu sorun gerçekleşecek bilinmiyor. Diğer bankaların sistemleri benzerlik gösteriyor ise yakın zamanda böyle bir sorun yaşanabilir mi? ATM, mobil uygulama ve internet üzerinden erişimin durdurulması vatandaşı paniğe sevk etti. Ziraat Bankası, yaşanan sorunun kaynağını belirtmediği için sosyal medya üzerinde pek çok iddia ortalıkta dolaşıyor. Bu iddiaların başında ise güvenlik sıkıntısı geliyor. Fakat banka, olayın kaynağını söylemek yerine yalnızca arızanın nedeninin güvenlikle ilgili olmadığını belirtiyor.