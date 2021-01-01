Bağımsız oyunlar yayınlayan Indiegala platformu bugün Desert Child’ı ücretsiz hale getirdi. Büyük bir patlamadan önce dünyayı kurtarmak için mücadele edeceğiniz tek oyunculu aksiyon-macera oyunu kısa bir süre boyunca bedava olarak indirebiliyor. İşte detaylar…

Koronavirüsü sebebiyle pek çok insanın evde gönüllü karantina altına girmesi ile beraber oyun platformları da ücretsiz oyunlar yayınlamaya başladılar. Bunlardan bir tanesi olan Epic Games Store dün Jurassic World Evolution adlı yapımı bedava olarak yayınlamış, kampanyalarına ilerleyen haftalarda da devam edeceğini müjdelemişti. Bir diğer servis olan Indiegala ise bugün bağımsız bir oyunu kullanıcılara açtı.

Bağımsız oyun odaklı Indiegala servisi normal değeri 20,5 TL olan Desert Child adlı oyunu bugün ücretsiz olarak kullanıcılara açtı. Yalnızca kısa bir süreliğine bedava olarak listelenecek bu yapım, henüz denemeyenler ve satın almak istemeyenler için müthiş bir fırsat yarattı.

Tek oyunculu aksiyon ve macera temalı Desert Child oyunu büyük patlamadan önce dünyayı kurtarmak isteyen bir hoverbike yarışçısının mücadelesini konu alıyor. Mars’a gidip Grand Prix yarışlarında birinci olmak isteyen bu genç, pek çok zorlu görevin üstesinden gelmek için kolları sıvayacak.

Desert Child Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: 2.2 GHz

2.2 GHz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: GeForce 700 Series

GeForce 700 Series Depolama: 120 MB kullanılabilir alan

Kendine has grafik tasarımı ve düşük sistem gereksinimleri ile ilgi çeken oyun, çok düşük kapasiteli bilgisayarlarda bile rahatlıkla çalışabiliyor. Siz de Desert Child’i hemen indirmek için şu bağlantıya tıklayabilir ve oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz!