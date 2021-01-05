Video konferans odaklı yeni Dell monitörleri bugün resmen piyasaya sunuldu. Pandemi sürecinde evden çalışanların ihtiyaçlarını muazzam ölçüde karşılayacak ürünler üç farklı boyut seçeneğiyle raflara geldi.

Piyasanın önde gelen bilgisayar ve teknoloji ekipmanı üretici şirketi Dell bugün olağanüstü bir cihaz yarattı. Dell’in Microsoft Teams sertifikası ile tasarladığı dünyanın ilk video konferans monitörleri büyük dikkat çekti. Özellikle de pandemi sürecinde pek çok işletmenin evden çalışma sistemine geçmesi ile beraber böylesi bir ürüne oldukça ihtiyaç duyulduğu gözlenmişti. Çalışanlar evlerinden daha rahat bir şekilde görüntülü sohbet gerçekleştirebilmeleri adına müthiş işlevsel bir ürünle tanıştı!

Dell’in yeni monitörü üzerinde bulunan düğmesi ile tek bir tuşla kullanıcıları Microsoft Teams toplantılarına anında yönlendiriyor. Böylelikle zamandan tasarruf ederek bir an önce çalışanların toplantıya katılması ve şirket içi görüşmelere odaklanması; dolayısıyla verimlilik artışı amaçlanmakta. Oldukça güvenilir teknolojiler ile geliştirilen monitör Windows Hello destekli açılır 5 megapiksellik IR kamera taşıyor. Aynı zamanda iyi ses ve mikrofon için de çift 5W tümleşik hoparlör ve gürültü engelleme sistemleri kullanılıyor.

Daha doğru bir ışık için ComfortView Plus sistemiyle güçlendirilen Dell monitörü şu anda resmen ilk satışlarına başlamış bulunuyor. Cihazın 24 inçlik versiyonu 519,99 dolar, 27 inç sürümü 719,99 dolar ve 34 inç boyutlu kavisli ekrana sahip versiyonuyla 1,149,99 dolardan alıcı karşısına çıkıyor. Görüntülü sohbet odaklı bu monitörler başlangıç fiyatları itibariyle ülkemizde kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 3,850 TL gibi bir rakama tekabül ediyor.