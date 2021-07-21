Kripto paralara olan ilgi ve güven artarken, bir yandan da çeşitli araçlar aracılığıyla bunun desteklendiğini görüyoruz. Kripto para madenciliği konusunda çok fazla seçenek bulunuyor. Ancak daha önce böylesini görmedik. Aracınızla kripto para kazımı yapabileceksiniz. %100 elektrikle çalışacak olan bu aracın özellikleri merak ediliyor. Daymak’ın seri üretime geçmeyi planladığı 2023 Spiritus büyük ilgi çekti. Peki Spiritus ne zaman satışa sunulacak? Tasarımından özelliklerine kadar pek çok konuda yeni bir otomobille karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra bazı detaylar da bulunmakta.

2023 Spiritus Kripto Madenciliği Yapacak!

Daymak 2023 Spiritus, kripto madenciliği konusunda büyük avantaj sağlayacak. Ancak araç durduğu vakit çeşitli sistemlerin ve parçaların devreye girmesiyle bu gerçekleşecek. Çünkü araç halindeyken bunu yapmak sizin sürüşünüzü engelleyebilir. Fakat hiçbir şekilde kullanılmadığı durumlarda pek çok kişi bunun güzel olacağını belirtiyor. Mevcut verileri işleme konusundaki avantajı araç park halinde veya hareket etmiyorken kullanılabilir. Bu durumda da hem kazanç sağlayan hem de kripto para madenciliği yapmanıza olanak sağlayan bir otomobil kullanmış olacaksınız. Fakat bunun detayları hakkında pek bir bilgi verilmedi. Yine de başlangıç aşamasında dahi böyle bir şeyin iddia edilmesi herkesi heyecanlandırdı. Sonuç itibariyle önümüzde teknolojilerle donatılmış bir gelecek bulunuyor. Prototip halinde olan Spiritus için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Ön sipariş konusunda da fazlasıyla yoğun günler geçiriyor.

Ön Siparişler 350 Milyon Doları Geçti

Daymak’ın üreteceği Spiritus, 350 milyon dolarlık ön sipariş aldı. Elektrikli otomobillere ve kripto paralara ilgi duyan insanların ilgisini daha çok çekmişe benziyor. Bu sene yaşanan kripto paralardaki fiyat rekorlarından sonra gözler elektrikli araçlara ve kripto paralara çevrildi. Hal böyle olunca da Spiritus’un bu kadar fazla ilgi görmesi normal karşılanıyor. Aracın gücünün çalışmadığı zamanlarda dahi değerlendirilmesi büyük bir israfı önlemenin yanı sıra kazanç da sağlayacak. İnternet sitesi üzerinden verilebilen ön siparişle beraber aracın ne zaman satışa sunulacağı hakkında da bazı iddialar ortaya çıktı.

Spiritus Ne Zaman Çıkacak?

Spiritus’un çıkışı muhtemelen 2023’ü bulacak. Çünkü isminde de anlaşılacağı üzere 2023 fazlasıyla vurgulanmakta. 2 yıl içerisinde yollarda olması demek büyük bir devrimin işareti olabilir. Ancak yeni bir teknolojiden faydalanılacağından ötürü çıkış tarihi ertelenebilir. Yine de önümüzde uzun bir zaman diliminin olması Spiritus için çalışmaların tamamlanabileceğine işaret ediyor. Elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının yavaş yavaş yollara hakim olması beklenmekte. Kripto paranın da bu devrime aracılık etmesi oldukça sevindirici bir gelişme. Kripto madenciliği konusunda önemli bir atılım sergilenecek. Bakalım dijital paralar hayatımızda daha fazla yer edinecek mi?