David Fincher‘ın hayal projesi olarak bilinen Mank filmi yıllar süren yolculuğunun ardından nihayet Netflix’te yayınlandı! Netflix orijinal filmi imzasıyla platforma gelen siyah-beyaz film, Fincher tarafından çeşitli gerekçelerle 1990’lı yıllardan bu yana erteleniyordu. Projenin orijinalde Fincher’ın babası Jack tarafından kaleme alındığı, ancak ani bir kararla ertelenerek yerine Kevin Spacey ile Jodie Foster’ın başrollerinde oynadığı The Game (1997) filminin çekildiği biliniyordu. İlerleyen yıllarda Jack’in ölümüyle film tümüyle rafa kalkmıştı, fakat nihayet Netflix’in işe el atmasıyla birlikte yapım hayata geçirildi.

Usta aktör Gary Oldman‘ın başrolünde oynadığı Mank, David Fincher’ın merhum babası Jack Fincher tarafından senaryoya dökülmüş ve Cean Chaffin, Eric Roth ve Douglas Urbanski‘nin yapımcılığında vücut bulmuştur. Senarist Herman J. Mankiewicz‘in Citizen Kane (1941) filminin senaryosunu yazmak üzere verdiği mücadeleyi anlatan yapım 13 Kasım’da yaptığı sınırlı sinema gösteriminde yönetmenliği, sinematografisi, yapım başarısı ve oyuncu performansları ile eleştirmenler tarafından övgü dolu mesajlar almıştı. Beklenen film şimdi Netflix aracılığıyla tüm dünyada izlemeye sunuldu.

Mank Filmi Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Biyografi temelli Mank, Hollywood sektörünün meşhur senaristi Herman J. Mankiewicz’in Yurttaş Kane filmini kaleme aldığı döneme yoğunlaşıyor. Bir senaristin yolculuğunu işleyen yapım, aynı zamanda Mankiewicz’in gazeteci William Randolph Hearst ve oyuncu Marion Davies ile kişisel ilişkilerini beyazperdeye aktarıyor.

Yaklaşık 30 milyon dolarlık bütçesiyle Mank, başrolünde Gary Oldman, Amanda Seyfried ve Lily Collins‘i ağırlıyor. David Fincher tarafından yönetmenliği üstlenilen yapım siyah-beyaz görselliği ve eşsiz kareleriyle beğeni topluyor.