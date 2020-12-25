Darkest Dungeon oyunu ücretsiz indirmek isteyenler için bugün Epic Games Store’da paylaşıldı. Her gün bir bedava oyun ile oyunculara fırsat içerikleri yaratan platform, ünlü RPG yapımı herkes için kullanıma sundu. Bilmeyenler için oyunun normal fiyatı 39 TL olarak listelenmekteydi.

Her gün bir ücretsiz oyun yayınlama vaadini başarıyla sürdüren Epic Games Store mağazası, dokuzuncu gününde Darkest Dungeon için müthiş bir fırsat yarattı! Oyunu henüz deneme şansına erişemeyen oyuncular artık 39 TL değerindeki bu rol yapma oyununu bedava olarak kütüphanelerine yerleştirebilecekler.

Darkest Dungeon Oyun Konusu

Gerçek zamanlı hareket sistemi ve ilgi çekici dövüş sistemi ile oldukça zorlu bir fantezi RPG oyunu deneyimi sunan Darkest Dungeon, oyunculara bir dizi kahraman yönetme seçeneği sunuyor. Bunun üzerine oyunculardan, gizli zindanları keşfetmeleri ve bu çetin maceraya katılmaları bekleniyor.

Red Hook Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan PC oyunu Darkest Dungeon’un Epic Games Store’da yer alan resmi açıklaması ise şu şekilde veriliyor:

“Darkest Dungeon® macera ve psikolojik gerilim odaklı zorlu bir gotik roguelike sıra tabanlı rol yapma oyunu. Kusurlu kahramanlardan oluşan bir takımı topla, eğit ve korkunç varlıklar, stres, kıtlık, hastalık ve bitmek bilmeyen karanlık karşısında onlara öncülük et.“

Darkest Dungeon Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows XP

Windows XP Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: Open GL 3.2+

Open GL 3.2+ Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7+

Windows 7+ Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: Open GL 3.2+

Open GL 3.2+ Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Bugüne özel bedava yayınlanan Darkest Dungeon indirmek isteyenler için şu bağlantıda oyun severleri ağırlıyor. Şimdiden iyi eğlenceler dileriz! 🙂