Başarılı teknoloji şirketi Facebook, en popüler servisi Instagram için daha az boyutlu ve kompakt özelliklere sahip bir Lite sürümü yayınladı. Telefonlarda daha az yer kaplamaya yönelik olarak geliştirilmiş bu platform, yalnızca 2 MB dosya boyutu ile düşük bellek kapasitesine sahip telefon kullanıcıları tarafından hayranlıkla karşılandı! Instagram’ın oldukça yalın bir hale getirilmiş bu versiyonu şu an için yalnızca Android işletim sistemli mobil cihazlara getirildi.

Popüler sosyal medya uygulamaları, var olan platformlarının daha basitleştirilmiş alternatif sürümlerini de uygulama mağazalarında yayınlayarak kullanıcıları için birer seçenek oluşturmaya başladı. Bunlar arasında dikkat çeken Facebook Lite, Messenger Lite, Twitter Lite ya da YouTube Go gibi hizmetler, daha az yer kapladıkları ve minimum işlem gücü harcadıkları gerekçesiyle kullanıcıların ilgi odağı haline geldi. Düşük segmentli telefonlar için birebir olan bu aplikasyonlar, özellikle de dahili depolama alanı konusunda sıkıntı yaşayan tüketicilerin ihtiyacını büyük oranda karşılamaya başladı.

Instagram’ın Özüne Döndüğü Bir Alternatif Servis: Instagram Lite

Daha hızlı ve daha sade tasarımı ile dikkat çeken Instagram Lite uygulaması, elbette ki Instagram’ın bilinen birçok popüler aracından mahrum bırakıldı. Reels, IGTV ve Alışveriş gibi önemli fonksiyonlardan arındırılan hizmet, esas itibariyle son yıllarda gelen özellikleri almamış, birkaç sene öncesinin Instagram’ı gibi değerlendirilebilir.

Şimdiden milyonlarca indirmeye ulaşan Instagram Lite servisi şu anda sadece Hindistan’da kullanılabiliyor. Ancak bu alternatif uygulamanın ileride küresel çapta kullanıma girmesi beklenmekte.