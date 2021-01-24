CD Projekt Red şirketi tarafından geliştirilen açık dünya tabanlı bilim kurgu oyunu Cyberpunk 2077 geçtiğimiz yılın son çeyreğinde piyasaya çıkmıştı. Yıl boyunca büyük umutlarla beklenen oyun çıktığında ne yazık ki piyasada pek de olumlu karşılanmamıştı; zira oyunun hataları saymakla bitmeyecek kadar fazlaydı ve bu durum da oynama deneyimini epeyce kötü etkiliyordu.

Tüm bu hataları ortadan kaldırmak adına Cyberpunk 2077 1.1 yaması CD Projekt tarafından yayınlandı. Problemlerle ilgili oyunculardan özür dileyen yapım, yeni bir yol haritası çizdi. Özellikle de PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında yaşanan sorunlara odaklanıldı ve performans iyileştirmeleri için çok sayıda yenilik yapıldı. Güncellemenin sürüm notları, performansın olumlu yönde epey ivme kazandığını ifade etse de henüz eldeki değişikliklerin ne gibi sonuçlar verdiği bilinmiyor.

PlayStation 4, Xbox One ve Stadia platformlarındaki oyuncu performansını yükseltmeyi uman yeni Cyberpunk 2077 yaması şimdi tüm platformlar için satışa çıktı. Konsolların yanı sıra PC için de gelen güncellemenin bilgisayarlarda 5.4 GB büyüklüğünde olduğu öğrenildi. PlayStation 4’teki çökme problemleri, PS4 Pro ve PS5‘teki performans optimizasyonu ve genel birtakım problemlere odaklanan güncelleme şimdilik beğeniyle karşılandı gibi gözüküyor.

Cyberpunk 2077’nin İkinci Büyük Güncellemesine Az Kaldı

Ancak bu güncelleme yakın tarihlerde CD Projekt Red’in son güncellemesi olmayacak. Zira açıklanan bilgilere göre yakın tarihlerde Cyberpunk 2077 1.2 yaması yayınlanacağı ve böylelikle çok daha fazla hatanın kusursuza yakın oranda düzeltileceği öğrenildi.