Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi popüler oyunların geliştiricisi CD Projekt Red şirketi bir süredir korsanlarla mücadele ediyor. Bu hafta Salı günü şirketin önemli birtakım verilerinin hackerlar tarafından çalındığı Twitter üzerinden ortaya çıkmıştı. Şimdi o verilerin devasa fiyatlarla satıldığı öğrenildi. İşte detaylar…

Polonya merkezli oyun geliştiricisi ve yayımcısı CD Projekt Red şirketi çoğunlukla The Witcher oyun serisi ya da geçtiğimiz yıla damgasını vuran Cyberpunk 2077 oyunu sayesinde teknoloji basınına yansıyordu. Ancak bu defa şirketin başına hiç de keyifli olmayan bazı tatsız olaylar geldi. Firmanın çok sayıda özel verisi kimi bilgisayar korsanları tarafından çalındı.

Twitter üzerinden bu haberi doğrulayan hackerlar, amaçlarının CD Projekt Red’den fidye talep etmek olduklarını dile getirdiler. Ancak şirket, korsanların bu talebini tümüyle geri itti; bu konuda herhangi bir pazarlık ya da anlaşma yapmayacaklarının altını çizdiler. Sonucunda ise hacker grubu şirketin verilerini açık arttırma yoluyla satmaya karar verdi.

CD Projekt Red’in Verileri 7 Milyon Dolardan Fazla Paraya Satıldı

Kim oldukları henüz meçhul olan bilgisayar korsanları CD Projekt’in verilerini açık arttırmaya sundu. Güvenilen siber güvenlik şirketi Kela, tartışmalı bir hacker forumu olan Exploit platformunda geçen bir sohbetten alıntı yaparak haberi doğruladı. Şirketin geliştirdiği bazı oyunların kaynak kodları ve şirket içi belgelerin içinde bulunduğu veriler ilk açık arttırmada 1 milyon dolardan kapılarını açtı; kaynaklardan gelen iddialara göre nihayetinde bu veriler için 7 milyon dolar ya da daha büyük bütçeler harcandı.

Şimdilik internette bu verilerden herhangi birine rastlamasak da elbette ileride ne olacağı bilinmez. Fakat halen hacker grubunun kimliğinin doğrulanamaması ve CD Projekt Red şirketinin sessizliği bizleri şaşırtıyor.