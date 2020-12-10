10 Aralık’ta sahalara hızlı bir giriş yapan Cyberpunk 2077, gerçek anlamda sahalarda giriş yaptı. Oyunun zaten ilgi çektiğini ve çekeceğini biliyorduk ama bu kadar ilgi gösterileceğini açıkçası çok tahmin etmiyorduk.

Tahmin ettiğimizden daha çok ilgi çeken oyun, yayınlandığı gibi Steam listelerini de sallamayı başardı. Sadece 3 saat içerisinde Steam üzerinde rekor kıran yapım, görünen o ki çok uzun süre oyuncuların odağında kalmayı da başaracak.

Cyberpunk 2077 Anlık Oyuncu Sayısı ile Rekor Kırdı

Bu zamana kadar Steam üzerinde single player yani tek oyunculu oyun modunda bu zamana kadar lider olan oyun Fallout 4 olmuştu. Yapım, tek oyunculu oyun modunda anlık olarak 472.962 anlık oyuncu sayısı ile rekor kırmıştı.

Şimdi bu rekorun sahibi Cyberpunk 2077 oldu. Oyun sadece 3 saatlik bir süre içerisinde 1.003.64 anlık kullanıcı sayısına ulaştı. Bu da çok kısa bir süre içerisinde anlık oyuncu sayısı rekorunun kırıldığını gösteriyor. Muhtemelen yapım kırılması zor bir rekoru ele aldı.

Bundan sonraki dönemde yeni rekorların gelip gelmeyeceğini göreceğiz ama şu an için şunu söyleyebiliriz ki oyun herkesin dilinde. Sadece Steam platformunda değil diğer platformlarda da durum aynı.