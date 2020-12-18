Yılın en çok beklenen video oyunu Cyberpunk 2077 pek çok bug ve hata problemlerine rağmen yine de büyük ilgi ile karşılandı. CD Projekt RED şirketi tarafından piyasaya sürülen oyun PlayStation 5, Xbox Series X | S, Xbox One, PC ve Google Stadia platformlarında yayınlanmıştı. Ancak şu an için mobil cihazlara destek vermeyen Cyberpunk’ı telefondan oynamak isteyen kullanıcılar, Stadia’ya yönelerek oyunu mobilden oynama deneyimine başladılar bile!

Büyük GPU performansı ve yüksek işlemci yoğunluğu sebebiyle dizüstü bilgisayarlar ile bile kolay kolay oynanamayacak Cyberpunk 2077‘nin mobil telefonlar aracılığıyla oynanabiliyor olması pek çok oyuncunun atladığı bir gerçek oldu. Uzun bir süre daha resmi olarak akıllı telefon oyunu olarak resmiyet kazanmayacağı tahmin edilen oyunun Android ve iOS‘a hiçbir zaman gelmemesi bile söz konusu olabilir. Fakat tam da bu noktada başarılı bulut oyun servisi Google Stadia devreye giriyor ve oyuncuların büyük beklentisini ustalıkla karşılamayı başarıyor.

Oyun dünyasının Netflix’i olarak anılan Google Stadia, Android işletim sistemi tarafından desteklenen telefon ve tabletler için bir süre önce hizmet vermeye başlamıştı. Yakın bir zaman önce ise oyunun Apple iOS desteği sağlayarak nihayet iPhone ve iPad cihazlarına da geldiği öğrenilmişti. Dolayısıyla artık herhangi bir telefondan Stadia’ya bağlanarak Cyberpunk 2077 eğlencesini rahatlıkla deneyimlemek mümkün oldu.

60fps üzerinde 1080p kalitesinde ya da 30fps değerinde 4K oynama heyecanına sahip olabileceğiniz Cyberpunk 2077 mobil deneyimi; Stadia Controller, Xbox kumandası ya da DualSense cihazıyla oyuncuları telefonlara çağırıyor! Tahmin edilenin aksine oyun, mobilde de üstün görüntü kalitesi ve tarzından ödün vermeyen performansıyla dikkat çekiyor.