Oyuncu dünyasına hızlı bir giriş yapan Cyberpunk 2077, yeni yılla birlikte bugün ikinci güncellemesini de almış durumda. Oyunun 1.2 sürüm güncellemesiyle birlikte bir dizi güvenlik açıkları ve sık gözlenen hataların giderildiği açıklandı.

Erken yayınlandığı dolayısıyla oyun severler tarafından sık sık hatalar gözlenmesi sonucunda eleştiri yağmuruna tutulan CD Projekt RED, eleştirilere kulak astı ve oyun piyasaya sürüldükten sonra sık sık güncelleme almak zorunda kaldı. Bu süreçte 5 yeni güncellemeyle oyun içi problemlerinin giderilmesinin yanında yeni geliştirmeler için de kollar sıvandı. 2021 yılında da Cyberpunk 2077 için güncellemeler yayınlanmaya devam edecek ve ücretsiz DLC paketleri oyun severlere sunulmaya devam edecek. Bilindiği üzere yaklaşık 20 gün önce tüm platformlar için Cyberpunk 2077 güncelleme yaması oyunculara sunulmuştu.

Cyberpunk 2077 için 1.2 Güncelleme Sürümü Çıktı

Peki oyun için yayınlanan güncelleme oyunculara hangi yenilikleri getirdi. Öncelikli olarak geliştirici firma bu güncelleme ile kritik güvenlik açıklarının kapatılmasını öncelik olarak belirlemiş görünüyor. Bunun yanında güncelleme açıklamasında kayıt dosyalarını da barındıran Remote Code Execution açığının da artık kapatıldığı bildirildi.

Cyberpunk 2077 oyunu için PC ve konsollara kısa süre içinde yeni bir güncelleme daha gelmesi bekleniyor. Zira hatalar ve güvenlik problemleri ile sık sık adı anılan oyunun yeni nesil konsollara uyumunun daha da geliştirilmesi bekleniyor.

CD Projekt Red tarafından yapılan açıklamada ASLR yapısında olmayan DLL dosyalarının oyundan kaldırıldığı, böylece güvenlik açıklarının genel anlamda önüne geçildiği bildirildi.

Siz değerli ziyaretçilerimizin Cyberpunk 2077 ile ilgili yaşadığı hata durumlarını da bizlerle paylaşmasını rica ediyoruz.