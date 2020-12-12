Yılın merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077, yalnızca ön sipariş satışları sayesinde CD Projekt Red şirketine yaklaşık 500 milyon dolar gelir kazandırdı. Henüz piyasaya çıkmadan rekorlar kırmaya başlayan oyun, 60 dolar gibi bir fiyatla Steam, Epic Games Store gibi mağazalarda listeleniyordu. Dünya genelinde 8 milyondan fazla birim satan popüler aksiyon-macera oyunu hayranları tarafından görkemli bir biçimde karşılandı.

Ortaya çıkan yeni raporlar, Cyberpunk 2077’nin satışları için halen daha grafiğin yükseldiğini, aşağıya çekilmediğini savunuyor. 10 Aralık 2020 tarihinde piyasaya çıkan bilimkurgu oyunu, başta Twitch olmak üzere birçok popüler canlı oyun yayını platformunda heyecanla oynanıyor. YouTube‘ta da birçok yayıncı, Cyberpunk 2077’yi konu alan videolar çekiyor yahut oynama videolarını yayınlanıyorlar.

2077 yılında siberpunk çağında yaşadığımız açık dünya tabanlı RPG oyunu, Witcher’ın da yapımcısı olan CD Projekt Red tarafından geliştirilmiştir. Matrix ve John Wick serisiyle hafızalarımıza işleyen ünlü aktör Keanu Reeves‘in de hikayede önemli bir rol oynadığı oyun MicrosoftWindowsPC, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia platformlarında desteklenmektedir.

Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi İşletim Sistemi: Windows 7 ya da 10 İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon RX 470 DirectX: Sürüm 12 Depolama: 70 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD önerilir



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