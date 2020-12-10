Cyberpunk 2077, yıllar sonra satışa çıktı. Oyun çıkış yaptığı ilk gün çok ilgi çekti. Yapım oyun sektörünü sallayacak rekorlara doğru gidiyor da gidiyor. Steam üzerinden de başarılı satış rakamlarına ulaşacağı düşünülen oyunun yapımcılarına kötü bir haber geldiğini de belirtmek gerekiyor.

Öyle ki oyun çok ilgi çekmesine rağmen henüz ilk günden korsana yenik düştü ve korsan oyun sitelerinde boy gösterdi.

Cyberpunk 2077 için Güvenlik Yaması Alabilir

Oyunun korsan platformlarına düştü ve birçok sitede yayınlandı. Tabii ki kullanıcıların bu sitelerden korsan oyun indirmesi güvenli değil ve güvenlik sorunlarına da neden olabilir. Bu nedenle en azından kendi güvenliğiniz için korsan oyunlardan uzak durmanızı öneriyoruz. Tabii ki Cyberpunk 2077 korsan versiyonunu da indirmenizi tavsiye etmiyoruz.

Fakat asıl mesele bu değil. Asıl mesele bu kadar uzun süre beklenen oyunun nasıl bu kadar hızlı bir şekilde kırıldığı. Herhangi bir güvenlik sorunu mu var yoksa çalışanlardan birinin zafiyetinden mi söz ediyoruz bilemiyoruz ama CD Projekt RED bu konuda yeniden güvenliği sağlamak için güncellemeler sunabilir.

Böylece en azından oyunun güncellemelerinin de kırılmasının önüne geçilebilir. Herhangi bir önlem alınacak mı göreceğiz.