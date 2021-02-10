Toys for Bob tarafındna geliştirilen ve Activision imzasıyla yayınlanan platform oyunu Crash Bandicoot 4 şimdi yeni nesil konsollar için hazırlanıyor. Önümüzdeki ay Xbox Series X | S ve PlayStation 5’e gelecek oyun ayriyeten PC ile Nintendo Switch’te de oynanabilecek. İşte detaylar…

Serinin sekizinci ancak kronolojik olaylara göre dördüncü oyunu olarak duyurulan Crash Bandicoot 4: It’s About Time geçtiğimiz yılın Ekim ayında PlayStation 4 ve Xbox One cihazlarına gelmişti. Crash’in Warped olaylarından sonrasını konu alan yapım Coco ile Crash‘in uzay-zaman krizi sonucunda doğan çoklu evren problemini çözmek üzere atıldıkları maceraları işliyor. Şimdilik yalnızca belli başlı cihazlardan oynanabilen oyun kısa süre sonra çok daha fazla konsoldan erişim imkanı sağlayacak.

Metacritic üzerinden 85 puan alarak başarısını tescilleyen Crash Bandicoot 4 oyunu 12 Mart tarihinde PS5 ve Xbox Series X / S cihazlarında yayınlanacak. PlayStation 5 için 4K ve saniyede 60 kare hızında çalışma vaat eden yapım; eski konsollara nazaran çok daha iyi bir performans ortaya koyacak.

Crash Bandicoot 4 PC ve Nintendo Switch’e de Gelecek

Yeni nesil oyun konsollarının yanı sıra Nintendo Switch ve PC‘ye gelecek Crash Bandicoot 4, masaüstü bilgisayar kullanıcıları için önümüzdeki günlerde Battle.net aracılığıyla oyunu elde edebilecekler. Şu anda PC’de ve Nintendo’da ön siparişe açılan oyun buralarda 39,99 dolarlık fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bilmeyenler için bunun oyunun en uygun fiyatlı sürümleri olduğunu da hatırlatmakta yarar var.