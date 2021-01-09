Coolpad Cool S bugün Nepal pazarına resmen giriş yaptı. MediaTek Helio P60 yonga seti ile güçlendirilen cihaz, dörtlü kamera kurulumu ile gelirken, 48 MP’lik ana kamerayla çalışıyor. Uzun ömürlü pili, ideal fotoğraf çekimi ve performansıyla telefon ilgi odağı haline geldi.

Çin merkezli Coolpad şirketi bugün Nepal’de yeni akıllı telefon cihazını piyasaya sürdü. 6.53 inçlik delikli ekrana sahip çift cam korumalı cihaz, LCD panel üzerinde FHD+ çözünürlük ile geldi. Sol üst köşesinde 25 megapiksellik selfie kamerası taşıyan model, sol tarafında bir adet parmak izi tarayıcısı bulunduruyor.

Coolpad Cool S Özellikleri

Ekran: 6,53 inç LCD

İşlemci: MediaTek Helio P60

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 0,3 MP

Ön Kamera: 25 MP

Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Arka kasada 48 MP ana kamera bulunduran cihaz 8 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro ve derinlik sensörü ile destekleniyor. Android 10 ile çalışan cihaz 5.000 mAh geniş ömürlü pil kapasitesi sayesinde uzun süreler boyunca kullanıcılara yardımcı olurken, 4 GB RAM ve 128 GB’lık bellek bulunduruluyor. İdeal bir performansa erişmek için şirket Mediatek tarafından geliştirilen Helio P60 yonga setini kullanıyor.

Coolpad Cool S Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkan Coolpad Cool S telefonu siyah, mavi ve beyaz tasarımlarıyla hazırlanıyor. 4 + 128 GB‘lık sürümüyle model 193 dolar karşılığında satılıyor. Şu anda yalnızca Nepal pazarında bulunan akıllı telefon, ilerleyen dönemlerde diğer pazarlara da giriş yapmayı bekliyor.