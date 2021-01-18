Çok sevilen Control oyunu nihayet PC versiyonu ile Xbox Game Pass ailesine katılıyor. Konsol ve mobil sürümü zaten Xbox’ta mevcut olan oyun şimdi Windows Microsoft kullanıcılarının da hizmetine geliyor. İşte detaylar…

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve 505 Games‘in yayınladığı aksiyon-macera oyunu Control Mikael Kasurinen yönetmenliğinde yaratılmış ve çok sayıda oyun ödülünde başarısını tescillemişti. 3 Aralık tarihinde konsol ve mobil cihazlar için Xbox Game Pass’e gelen yapım ilk etapta ne yazık ki PC oyuncularını pas geçmişti. Ancak biraz geç de olsa nihayet Xbox’tan yeni bir haber geldi. Beklenen oyunun bu hafta PC’ye katılacağı öğrenildi.

Xbox Game Pass platformunun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bir tweet’e göre, 21 Ocak Perşembe günü itibariyle Control oyunu servise katılıyor. Fakat şimdiden hatırlatmakta yarar olacaktır, oyunun yalnızca temel sürümünü Game Pass’te görmek mümkün olacak. DLC genişletmeleri ve özel modlar maalesef görünmeyecek.

Control Sistem Gereksinimleri