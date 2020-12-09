Tarihin en unutulmaz Oscar’ı olmaya aday olan 2021 Oscar Ödülleri için ortak yapımcılar açıklandı. Yapımcı Stacey Sher, oyuncu Jesse Collins‘in yanı sıra yılın en dikkat çeken yapımcısı 2011 yılında salgın konulu filmi Contagion ile izleyenleri derinden etkileyen ve içinde bulunduğumuz Koronavirüsü günlerinde de sıkça hatırlanan Steven Soderbergh olacak.

Devam eden COVID-19 salgını sebebiyle Akademi geçtiğimiz aylarda 2021 Oscar Ödül Töreni için Nisan ayına erteleme kararına gitmiş; Oscar’la bağlantılı olarak çalışan Golden Globes gibi pek çok organizasyonun da tarihlerinde oynamaya sebep oldu. Bunun dışında 2021 Oscar’larına uygunluk dönemi de 2020 yılı sonundan ertelenip 2021’in başına dek uzatılmıştı.

Akademi Başkanı David Rubin tarafından yapılan son açıklamada nihayet Oscar 2021 yapımcıları duyuruldu. Daha önce iki kez Oscar adaylığı elde etmiş ünlü yapımcı Stacey Sher ve ünlü dizi oyuncusu Jesse Collins belirtildi. Üçüncü isim olarak ise sürpriz bir şekilde Oscar ödüllü Steven Soderbergh açıklandı. Soderbergh’in gelecek yıl Oscar’ın ortak yapımcısı olmasının önemi ise, 2011’de çektiği Salgın isimli neredeyse günümüzü anlatan distopik filme dayanıyor. Kişisel kariyerinin ve tecrübesinin yanı sıra bu filmin de Soderbergh’i yapımcılar arasında onurlandırmakta etkili olduğu düşünülüyor.

2021 Oscar adayları şimdilik belli olmasa da gelecek sene Christopher Nolan imzalı Tenet filmi ve David Fincher’ın Mank adlı son filminin güçlü birer iddia olduğu öngörülüyor. 93. Akademi Ödülleri 25 Nisan 2021’de canlı olarak yayınlanacak. Etkinliğe aday filmler ise gelecek aylarda kamuoyuyla paylaşılacak.