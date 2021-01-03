Aslı Bekiroğlu, Keremcem ve Ece Dizdar gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Yetiş Zeynep dizisi ilk bölümü ile Exxen’e geldi! Çocuklar için eğlenceli bir komedi içeriği yaratan platform, yeni dizisiyle şimdiden büyük beğeni kazandı. İşte detaylar…

Çocuklar için bir dolu özel içerik oluşturan Exxen platformu yediden yetmişe herkesi heyecanlandıran projeleri ile 500 bin abone sayısını geçti. Çocuklara hitap eden içerikleri arasında ilk olarak Sihirli Annem yeniden uyarlaması ile izleyici karşısına çıkan platform, sonrasında Grafi2000 ekibinin hazırladığı Kral Şakir ve Süper 1 Takım gibi animasyon dizilerini de bünyesine kazandırdı. Son olarak platforma yıldız isimlerin bir arada olduğu bir başka proje daha eklendi.

Yetiş Zeynep Konusu

Yetiş Zeynep 1. bölümü ile çocuklar ve ebeveynler tarafından oldukça sevildi. Çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası’nda yapılan dizi Zeynep adlı 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin geçimini sağlamak adına 6 çocuğa birden bakmak zorunda kalmasını konu alıyor. Ancak bir problem var ki; Zeynep’in verdiği eğlenceli çabaları devam ettirirken aynı zamanda bir öğrenci olduğunu da sağlamak zorunda kalıyor.

Yetiş Zeynep Oyuncuları

Kerem Çakıroğlu tarafından yönetilen Yetiş Zeynep’in senaryosu daha önce İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi başarılı komedi dizileri ile tanıdığımız Çağlar Yurt tarafından kaleme alınıyor. Dizide Aslı Bekiroğlu, Zeynep karakterine hayat verirken; genç yıldıza Ece Dizdar ve Keremcem eşlik ediyor.

Yetiş Zeynep 2. bölümü önümüzdeki hafta yayınlanacak. Netflix’te alışık olduğumuzun tam aksine, tıpkı televizyonlardaki gibi Exxen’de içerikler haftalık periyotta gösterilecek.