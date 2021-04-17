Global dünyada 13 yaş ve altı çocukla da teknoloji ile büyüyor ve Instagram, YouTube gibi birçok sosyal medya uygulaması içerisinde yetişkin insanlara yönelik yapılan içerikleri görebiliyorlar.

İşte bu sorunun farkında olan YouTube benzeri sosyal medya uygulamaları çocuklara yönelik uygulamalar geliştiriyor ya da çocuk filtreleri oluşturarak bu sorunun önüne geçmek istiyor.

Geçtiğimiz aylarda Instagram yönetimi kesin olarak 13 yaş ya da altındaki çocuklar için özel bir uygulama geliştirdiği haberleri paylaşılmıştı fakat bu uygulama hakkında hiçbir gelişme paylaşılmadı.

Instagram yöneticisi Adam Mosseri, bu yeni geliştirilen uygulamanın “Messenger Kids” uygulamasının temellerini kullanarak geliştirileceğini müjdelemişti.

Uygulamanın geliştirilmiş ebeveyn yönetimi ile birlikte geleceği söylenmiş ve çocuklar için çok faydalı olacağı aktarılmıştı.

Bu uygulamanı çıkmasını istemeyen bir kesimin de bulunduğu aktarıldı. Söylenene göre bir kesim CEO Mark Zuckerberg’e bu uygulamanın avantajdan çok dezavantajlı olacağını bildirmiş. Kullanıcılar çocuklar yönelik içerik üreticilerinin bunu avantaja çevireceğini ve bu uygulamanın çıkarılmamasını istediklerini belirtti.

Bu uygulamanın 13 yaş grubu yerine 5 yaş altı çocukların kullanacağını ve bu yüzden uygulama içerinde de istismar gibi durumların yaşanılabileceğini belirtti. Facebook yönetimini konu hakkında henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor fakat öne atılan gerekçe maalesef gerçekleşebilir gibi duruyor.