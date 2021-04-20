Şimdilik sadece iPhone kullanıcıları için özel olan Clubhouse, süreç içerisinde birçok rakip kazanmış durumda. Reddit Talk uygulaması da sürece dahil olmuş gibi gözüküyor.

Clubhouse özellikle davetiye sisteminde ısrarcı kalması ve Android uygulamasını çıkarmadığı için Microsoft, Twitter, Facebook gibi birçok rakip kazanmış durumda.

Facebook cephesinden iki farklı uygulama gelmesi bekleniyor. Bu uygulamalardan bir tanesinin direkt olarak Messenger uygulamasına oldukça benzer olacağı aktarılıyor.

Gün içerisinde gelen yeni habere göre özellikle genç kullanıcıları ile büyük şirketlere kafa tutabilen Reddit uygulamasından Reddit Talk isimli bir uygulama tanıtıldı.

Şimdilik test aşamasına olduğu belirtilen Reddit Talk, Clubhouse uygulamasında olduğu gibi sesli sohbet odalarını örnek alarak sistem üzerinden sohbetler yapabilme imkanı sağlıyor.

Reddit tarafından alınan bu önemli karar sonrası bu özelliği sistemlerine uyumluluğu sağlamaları ve sistemin güncelliğini korumaları oldukça kritik karşılanıyor.

Reddit Talk Uyumluluğu Sağlanırsa Başarılı Olabilir

Reddit uygulamasının bildiğiniz gibi uzun zamandır yeniliğe ihtiyacı vardı. Diğer birçok sosyal medya uygulaması birçok özellikler tanıtarak kullanıcılarına standart ve değişmeyen bir platform sunmuyorlardı. Reddit’in aldığı bu Reddit Talk uygulamasının ilerleyen günlerde herkese açılacağı ve sistem için ikonik bir özellik olan soru-cevap ile uygun olursa yüksek beğeni toplayacağı tahmin ediliyor.