Hatırlamayanlar için geçtiğimiz hafta birçok sosyal medya uygulamasında kullanıcıların verileri çalındı. İlk olarak Facebook tarafından gelen habere LinkedIn ve şimdi de Clubhouse eklendi.

Facebook tarafı 533 milyon kulacının bazı önemli verilerini çaldırdı ve internet üzerinde ücretsiz olarak ulaşılabildiği haberleri paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde ise buna LinkedIn eklendi ve 500 milyon kullanıcı verileri çalındı. Bir milyardan fazla kullanıcını verilerinin çalındığı bu haftaya Clubhouse da eklendi. Clubhouse 1,3 milyon kullanıcının verilerinin barındığı SQL veri tabanları ücretsiz olarak internete sunuldu.

Clubhouse uygulamasının çalınan kullanıcı verileri

Clubhouse yönetiminden olay ile ilgili resmi açıklama paylaşılmadı. Ünlü hack sitesi üzerinde paylaşılanlara göre çalınan veri listesi şu şekilde:

Kullanıcı kimliği

İsim

Fotoğraf URL’si

Kullanıcı adı

Twitter kullanıcı adı

Instagram kullanıcı adı

Takipçi sayısı

Kullanıcının takip ettiği kişilerin sayısı

Hesabın oluşturulma tarihi

Hesabın davet edildiği profilin ismi

Çalınan bilgiler arasında adres, kredi kartı gibi bilgiler içermese de oldukça tehlikeli durumlara yol açabilir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi birçok farklı sosyal medya sitesi üzerinden toplanan bu veriler birleştirildiği zaman kullanıcıların birçok verileri doğrulanabiliyor ve bu da oldukça tehlikeli bir duruma yol açabilir. Çalınan bilgiler arasında şifre ve benzeri bilgileri içermese de kullanıcıların iki adımlı doğrulama ve Facebook, LinkedIn ve Clubhouse şifrelerini değiştirip şifrelerin birbirinden farklı olması gerekiyor.