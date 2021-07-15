Sosyal ses şirketi, bugün hem iOS hem de Android‘deki tüm kullanıcılar için doğrudan mesajlaşma özelliği Backchannel‘ı başlatıyor. Şimdilik, kullanıcılar bire bir, gruplar halinde sohbet edebilir ve bağlantı gönderebilir. Henüz resim veya video gönderemiyorlar, ancak bir sözcü, “birkaç başka özellik” ile birlikte işlevselliğin geldiğini söylüyor. Ayrıca, mesaj isteklerinin yaşayacağı isteğe bağlı bir ikincil gelen kutusu olacaktır.

İşlev, aktif bir oda sırasında moderatörlerin kendi aralarında sohbet etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır; insanların bir etkinlikten sonra bağlantı kurmasına izin verin; ve genel olarak, aksi takdirde ayrı bir uygulamada gerçekleşmesi gereken metin konuşmalarını teşvik edin. Yine de bu gelişmenin pek de sürpriz olduğunu söyleyemeyiz: Clubhouse özelliği Haziran ayında yanlışlıkla sızdırdı.

Yine de bu, şirketin şu anda günde 500.000’den fazla oda oluşturulan Android cihazlarda 8 milyondan fazla kez indirildiğini söylediği uygulama için kritik bir gelişme. Rakipleri, özellikle Twitter Spaces ve Facebook Live Audio Rooms, insanların sesli bir sohbet yürütürken veya katılırken yazılı sohbet etmesine izin veriyor, bu nedenle Backchannel, Clubhouse‘u eşit seviyeye getiriyor ve kullanıcıların sohbetlerini ve sosyal yaşamlarının daha fazlasını sürdürmelerini sağlıyor.