Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Clubhouse, 1.3 milyon kullanıcının önemli verilerin çaldırmış ve son zamanlarda birçok çalınma vakasına dahil olmuştu.

Aktarılana göre SQL tabanı üzerinden çalınan veriler arasında kullanıcıların Clubhouse ID’leri, isimleri, kullanıcı isimleri ve fotoğrafları gibi bazı veriler bulunuyordu.

Bu bilgilerin yanında kullanıcıların Twitter ve Instagram hesaplarının kullanıcı bağlantıları gibi önemli bilgiler de çalınmıştı. Çalınan bilgiler arasında hiçbir şifre bulunmuyor fakat daha önce de dediğimiz gibi bu veriler diğer çalınanlarla örtüştürüldüğü zaman oldukça anlamlı olabiliyor. Kullanıcıların sosyal medya sitelerindeki şifrelerin farklı belirlemeleri aktarılıyor.

İşte bu önemli gelişmeler sonrası hala iOS kullanıcıları için hizmet veriyor. İlk olarak Android uygulaması hakkında geçtiğimiz aylarda konuşan Clubhouse yetkilisi sonrasında bugün uygulamanın mayıs ayında çıkacağı işaret ediliyor.

Android çıkışının Clubhouse için önemli bir gelişme olacağı düşünülüyor zira Android kullanıcıları ile uygulama trafiği oldukça artacak ve bu da bazı sorunlara neden olabilir.

Güvenlik sorunları yanında optimizasyon sorunlarının da yaşanacağı düşünülen Clubhouse, Android uygulaması ile birlikte yeni bir devre başlayacak.

Clubhouse, Android Tarafında Sevilecektir

Son günlerin yeni nesil uygulamalarından Clubhouse, Android kullanıcıları tarafından sevilecektir. Fakat bildiğiniz gibi uygulamanın birçok alternatif ve rakibi çıkmış durumda. Twitter, Facebook ve Microsoft gibi devler Clubhouse’a rakip özellikler tanıtmış durumda.

Hatta geçtiğimiz günlerde Twitter, Clubhouse’u büyük bir ücret karşılığında almak istemişti. Clubhouse’un pazardaki liderliğini sunacağı yenilikler belirleyecek.