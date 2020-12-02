Yavaş yavaş 5G bağlantı desteğine uygun telefonlar üretmeye başlayan Vivo, geçtiğimiz aylarda Çin pazarında duyurduğu Vivo S7 5G modelini yeniden ele alarak belli bölgeler için Vivo V20 Pro 5G adı altında yeniden pazarladı. Bugün Hindistan’da lansmanı gerçekleştirilen telefon ikili selfie kamerası ve üçlü arka kamera modülü ile ilgi uyandırdı.

Mavi-pembe ve siyah-gri geçişli renk seçenekleri ile iki ayrı varyant halinde piyasaya çıkan Vivo V20 Pro 5G donanım kısmında 8 GB LPPDR4x RAM kapasitesi ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanı taşıyor. Daha büyük kapasiteli cihazlara alışık olanlar için microSD kart yuvasına izin veren cihaz, oldukça şık tasarımı ile orta segmentli telefonlar kategorisinde dikkat çekmekte.

Vivo V20 Pro 5G Mobil Fotoğrafçılar İçin Harikalar Yaratıyor!

Ekran içi parmak izi okuyucu sistemi sunan 6,44 inçlik AMOLED yapısıyla fark yaratan model, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük oranı ve 20:9 en boy dengesiyle eşleştirildi. Gücünü Qualcomm‘un tasarladığı Snapdragon 765G yonga setinden alan telefon 4,000 mAh pil kapasitesi ile birlikte 33W hızlı şarj teknolojisi bulundurmakta.

Muazzam bir kamera düzeneği ile gelen Vivo V20 Pro 5G arka panelinde 64 MP‘lik birincil kameraya yer verirken, buna ek olarak 8 MP ve 2 MP‘lik lenslerden güç alarak 4K video çekimi, süper gece modu çekimleri gibi işlevsel modlar içermektedir. Ön kamerası da en az arka kamera kadar dikkat yaratan modelde otomatik odaklama sensörlü 44 MP ana kamera ile beraber 108 derecelik 8 MP ultra geniş açılı lens yer almakta.

Vivo V20 Pro 5G Hindistan Pazarında Satışa Başladı!

Android 11 işletim sistemi tabanlı FunTouch OS 11 arayüzüyle açılan Vivo V20 Pro 5G satış fiyatı itibariyle şu anda Hindistan’da yaklaşık 400 dolarlık rakamlardan alıcı bulmaktadır. Online ve fiziksel mağazalardan satışı başlayan telefonun ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de raflara gelmesi bekleniyor.