Çin merkezli teknoloji üretici Lenovo, gün içerisinde beklenen oyun telefonu modeli olan Lenovo Legion Duel 2 modelini tanıttı.

Tasarımı ile gözleri üzerine çeken oyun telefonu modeli arka tarafında ilk modelin kıyasla büyük bir farka sahip. Lenovo Legion Duel 2, oyun telefonu modeli olduğu için günümüzde görmeye pek alışkın olmadığımız kalın bir çerçeve ile geliyor. Bu kalın çerçevenin amacı yatay biçimde telefonun tutuşunu arttırarak iddialı bir oyun deneyimini amaçlıyor.

Teknik özellikleri ile pazardaki diğer oyun telefonu modellerini zorlayan Lenovo Legion Duel 2, işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alıyor. 6,92 inçlik 1080 piksellik AMOLED panel kullanan oyun telefonu, 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Snapdragon 888 işlemcisini iki güçlü fan sistemi soğutuyor ve firma tarafından denilene göre uzun kullanım sürelerinde bile oldukça verimli performans sunabiliyor.

Oyun yayınları yapabilmek için 44 MP değerinde yan taraftan açılan pop-up selfie kamerası ile gelen Lenovo Legion Duel 2, 18 GB’lık yüksek bir RAM ile geliyor. Çift USB-C portlu 90W hızlı şarj destekleyen ikili formda 5.500 mAh batarya ile gelen akıllı telefon aktarılana göre iki portla sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamen şarj olabiliyor.

Lenovo Legion Duel 2, arka tarafında ise 64 MP ana + 16 MP ultra geniş açı kamera lenslerinden oluşuyor ve en fazla 512 GB hafıza ile geliyor.

Lenovo Legion Duel 2 Pazardaki Diğer Firmaları Üzebilir

Lenovo Legion Duel 2 oyun telefonu için belirlenen giriş seviye 12 GB RAM + 256 GB hafıza seçeneği sunan sürümü 799 euro olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca Lenovo Legion Duel 2 akıllı telefon modelinin ülkemizde satışa sunulmayacağını da söylemeden geçmeyelim. Bildiğiniz gibi Lenovo ülkemize hiçbir akıllı telefon modellerini getirmedi.