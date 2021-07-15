Nisan ayında Google, HTTPS’yi Chrome‘da varsayılan yaptı, ancak bu, şirketin protokolü mümkün olduğunca yaygın olarak kullanma yönündeki uzun süredir devam eden baskısının sona erdiği anlamına gelmiyor. Google, HTTPS’nin benimsenmesini daha da ilerletmek için Chrome‘da tanıtacağı yeni özellikleri ayrıntılı olarak açıkladı.

Chrome 94 ile Google, HTTPS-First Mode adlı bir özelliği tanıtacak. Firefox muadili gibi, araç her zaman HTTPS üzerinden bir web sitesine bağlanmanızı sağlamaya çalışacaktır. Bu mümkün olmadığında Chrome, gizliliğinizi ve güvenliğinizi riske attığınıza dair bir uyarı görüntüler. İlk başta, kullanıcıların özelliği açması gerekecek, ancak Google, bunu herkes için varsayılan hale getirebileceğini söylüyor.

Chrome 94‘ten önce, şirketin planladığı HTTPS ile ilgili ayrı bir deney var. Chrome 93‘ten itibaren Google, bir web sitesine güvenli bir şekilde bağlı olduğunuzu gösteren adres çubuğundaki kilit simgesini daha “nötr” bir aşağı okla değiştirecektir.

Şirket, bunu “kritik gizlilik ve güvenlik bilgilerinin keşfedilebilirliğini iyileştirmek” için yaptığını söylüyor. Google‘a göre, yakın zamanda yapılan bir araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 11’i simgenin ne anlama geldiğini biliyordu. Çoğu kişi, Chrome‘un ziyaret ettikleri web sitesinin güvenilir olduğunu söylemenin bir yolu olduğunu varsayıyordu ve bu da potansiyel olarak riskli bir adımdı. Deneme, HTTP üzerinden bir web sitesine bağlandığınızda göreceğiniz simgeyi değiştirmeyecektir. Adres çubuğunda “Güvenli Değil” demeye devam edecek.

Google, HTTPS’yi olabildiğince yaygın hale getirmek için yaptığı her şeye rağmen, şimdilik HTTP’yi desteklemeye devam edeceğini söylüyor. Aynı zamanda şirket, bir web sitesine güvenli bir bağlantınız olmadığında belirli Chrome özelliklerini sınırlaması veya tamamen kısıtlaması gerekip gerekmediğini araştıracağını belirtiyor.