Chrome 91, geliştirilmiş bir Dosya Sistemi Erişim API’sı ve tek seferlik şifrelerin (OTP) SMS’ten web’deki çapraz menşeli iframe’lere otomatik aktarımı için destekle Mayıs ayında piyasaya sürüldü. Bugün Chrome 92, Kararlı kanalda kullanıma sunulacak ve özellikle, PWA’ların davranışını iyileştiriyor ve diğer şeylerin yanı sıra bir ödeme işleyici yapılandırmasını kullanımdan kaldırıyor.

Chrome, önceden ödeme işleyicilerin, jetonlu kart veya temel kart gibi standart ödeme yöntemi tanımlayıcıları aracılığıyla geldiği sürece “ödeme talebi” için etkinlikleri almasına izin veriyordu. Ancak şirket, bunların erişime açıkça izin verecek veya engelleyecek listeleri olmadığından ve sessizce kurulabildiklerinden, bir işlem yapmaya çalışırken bile belirsiz bir ödeme işleyicisi için bir açılır pencere alan bir kullanıcıyı yanlış yönlendirebileceğini ve kafasını karıştırabileceğini gözlemledi. tarayıcıda zaten kayıtlı olan kredi veya banka kartıyla. Hal böyle olunca bu özellik artık kaldırılıyor.

Bu sürümde de geliştirici odaklı birçok yetenek var. Sık isteklerden sonra Display P3 renk alanı 2D tuval oluşturmak için kullanılabilir. Konvansiyon sRGB olsa da, çoğu modern ekran için yeterince iyi değil, dolayısıyla bu geliştirme. Ayrıca, herhangi bir işlem tarafından hedeflenen bir web sayfasındaki yapışkan konumlandırılmış öğe, herhangi bir kayma olmaksızın orijinal konumuna geri dönmelidir.

Ekran okuyucu kullananlar için de erişilebilirlik geliştirmeleri yapılıyor. Tipik olarak, dokunmatik ekranlı ekran okuyucular, kullanıcıların ekrana dokunabilecekleri ve dokundukları öğeye bağlı olarak geri bildirim alabilecekleri bir “dokunarak keşfetme” moduna sahiptir. Ancak Google, bu özelliğin her zaman istenmediğini söylüyor, bu nedenle geliştiriciler, uygulandığında hareketlerin geri bildirim almamasına izin verecek bir “aria-touchpassthrough” HTML öğesi ekleyebiliyor. Zorunlu slot dağıtım API’sinin spesifikasyonu da tamamlandı ve Chrome 92’de destekleniyor. CSS @font-face için de bazı geliştirmeler yapıldı.

Geliştiricilerin özellikle yararlı bulacağı bir diğer özellik, artık “öğleden sonra 1” ve “akşam 6” gibi zamanları işleyebilen Intl.DateTimeFormat() adlı yöntemde yapılan bir iyileştirmedir. Bu, Java ve C++’da zaten sunulanlarla uyumludur. Bu özellik yerel olarak sunulmadan önce, geliştiricilerin ya zamanı sunucu tarafında biçimlendirmesi ya da eşlemeleri sunucudan istemciye aktarması gerekiyordu. Benzer şekilde, şu anda Stage ECMAScript TC39’da önerilen Uluslararası Yerel Bilgi API’si, yerel ayar bilgilerini ortaya çıkarmak için artık Chrome 92‘de desteklenmektedir. Aynı şekilde, Array, String ve TypedArrays için at() adlı bir göreli indeksleme yöntemi tanıtıldı.

Kaynak Zamanlamasının kusurlu kaynak bayraklarını işleme biçiminde iyileştirmeler yapılıyor. Geliştiricilerin daha güvenli uygulamalar oluşturmasını sağlamak için, RFC 4122 ile uyumlu UUID’ler oluşturmak için crypto.randomUUID() tanıtılıyor.

Web geliştiricileri, Chrome 92’nin, Tek Sayfalı Uygulamalar (SPA’lar) ve Çok Sayfalı Uygulamalar (MPA’lar) için büyük çaba gerektirmeden yumuşak geçişler sağlayan bir Paylaşılan Öğe Geçişleri komut dosyası API’si için bir teklif içerdiğini bilmekten daha fazla memnun olacaklardır.

Hem Bluetooth cihaz üreticilerini hem de son kullanıcılarını memnun edecek bir başka özellik de, birincisinin artık tarayıcıda yalnızca Bluetooth cihazlarını göstermek için satıcı ve ürün kimliklerini kullanabilmesidir. Bu, yakındaki tüm cihazları göstermek yerine bu filtre uygulandığında kullanıcı arayüzünün potansiyel olarak daha az karmaşık olacağı anlamına gelir.

Son olarak, Aşamalı Web Uygulamaları (PWA’lar) artık kendilerini yükleme bildirimleri aracılığıyla belirli URL’lerin varsayılan işleyicileri olarak kaydedebilir. Bu, yalnızca son kullanıcı deneyimini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda bir PWA’nın keşfedilebilirliğini de artıracaktır.

Chrome 92 bugün daha sonra kullanıma sunulacak. Gün boyunca sizin için otomatik olarak 92 sürümüne güncellenmezse, güncelleme kullanılabilir olduğunda tetiklemek için Yardım > Google Chrome Hakkında’ya gidin. Sıradaki Chrome 93, şu anda Dev kanalında, 29 Temmuz’da Beta’ya çıkması planlanıyor ve 31 Ağustos’ta Kararlı bir sürüm bekleniyor.