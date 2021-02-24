Ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni Netflix dizisi Erşan Kuneri için ne zaman sete çıkacaklarını komik bir Instagram videosu eşliğinde duyurdu. 3 dakikalık videoda audition parodisi yapan başarılı oyuncu, bu önemli duyuruda izleyicilerini yine kahkahalarla güldürmeyi ihmal etmedi.

İlk defa 2004 yılında Ömer Faruk Sorak tarafından çekilen ve BKM Film imzasıyla yapımcılığı gerçekleştirilen GORA filmi çok sevilen bir beyazperde kahramanının doğmasına neden olmuş; o meşhur karakter daha sonra uzun yılların ardından projenin devam filminde, Arif v 2016 ile kısa da olsa yeniden hayranları karşısına çıkmıştı. Kimden mi bahsediyoruz? Söz konusu kahraman elbette ki Erşan Kuneri… Çok yakında spin-off dizisi gelecek kurgusal yönetmen karakteri, şimdi yaratıcısı Cem Yılmaz’dan fanlarının merakla beklediği o haberi aldı!

Netflix’in Erşan Kuneri Dizisi İçin Haziran’da Çekimlere Başlanacak

Türkiye’nin en ünlü komedyenleri arasında hiç şüphesiz ki ilk sıralarda kabul gören tecrübeli aktör Cem Yılmaz Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle nihayet o beklenen duyuruyu gerçekleştirdi. 3 dakikalık IGTV videosu aracılığıyla kameralar karşısına geçen sanatçı, Erşan Kuneri’nin çekim tarihi hakkında nihayet bilgi verdi. Oyuncu menajeri ve cast direktörü Gülden Avşaroğlu ile parodi bir video hazırlayan komedyen, videonun sonlarına doğru şu sözleri söyledi: “Yakın zamanda, Haziran ayında başlayacağımız bir iş var. Orada protez saç kullanacağım. Bıyığımı da tutmak zorundayım…”

Ağustos ayına kadar çekimlerinin devam edeceğini dile getiren komedyen Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisi için beklenen soruyu keyifli şakalarla, bir konsept dahilinde yanıtladı. Netflix ağında yayınlanacak dizinin ne zaman gösterime gireceği ise şimdilik halen merak konusu…