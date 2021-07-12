Ülkeler, koronavirüs aşılarını olması konusunda vatandaşları ikna etmeye çalışıyor. Özellikle de pandemi nedeniyle gereken bu aşı için çeşitli ödüller, çekilişler ve çok daha fazlası vatandaşlar için yapılmakta. Kimi ülkeler ve eyaletler para ödülü bile vermektedir. Çekya’nın yapmış olduğu iPhone 12 çekilişi ise büyük ses getirdi. Vatandaşlar aşı olarak çekilişe katılmaya hak kazandı. Peki toplamda kaç akıllı telefon verilecek? Çekilişle ilgili detaylar ve çok daha fazlasını haberimizde paylaşıyoruz.

Aşı Olanlara Verilecek Ödüller

Çekya, 10,5 milyon nüfusu ile Avrupa’nın en az nüfusa sahip ülkeleri arasında. Hal böyle iken aşılama çalışmasında arzuladıkları ilerlemeyi gösteremediler. Bu nedenle de aşı olanlara çeşitli ödüllerin verileceği duyuruldu. Çekiliş usulü verilecek ödüller arasında yalnızca iPhone 12 değil, spor ayakkabı ve Steam üzerinde kullanabileceğiniz cüzdan kodu da bulunuyor. Böylelikle ödül çeşitleri artırılmış durumda. Avrupa Birliği’nin üyeleri arasında olan Çekya, aşılama konusunda hız hareket etmek istiyor. Devlet yetkililerinin açıklamalarına göre delta varyantından korkulduğu bilinmekte.

iPhone 12 Vatandaşı Heyecanlandırdı

Özellikle de iPhone 12’nin verilecek olması genç kesimi bir hayli heyecanlandırdı. 16-29 yaş arasının delta varyantından korunması büyük önem arz ediyor. Bunun farkında olan yetkililer ise aşılanma karşılığında böyle bir teklif sundular. Gençlerin önemli bir kısmı bu teklifle ilgili. Bu nedenle de en kısa zamanda aşılanmanın ileri seviyelere ulaşması bekleniyor. Daha önce ABD’nin çeşitli eyaletlerinde para ödülü de düzenlenmişti. Hatta kişi başına euro ile ödeme yapan ülkeler de mevcuttu. Sırf vatandaşın aşılanması için verilen teşviklerin sonu gelmiyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde pek çok ülkenin aşılanması tamamlanacaktır.

iPhone 13 Çıkarken iPhone 12 Hediye Edilecek!

Çekya’nın sürpriz bir şekilde iPhone 12 vereceğini duyurması çok şaşırttı. Çünkü son zamanlarda iPhone 13’ün ne zaman çıkacağı tartışılıyor. Telefon hakkında çeşitli özelliklerden bahsediliyor ve fiyat tahmini yapılıyor. Lansmanın ne zaman gerçekleşeceği konusunda bile pek çok haber yapıldı. Böyle bir zamanda Çekya’nın iPhone 12 verecek olması büyük ses getirdi diyebiliriz. Gençler bu çağrıyı yanıtsız bırakmadı. Çekilişlerin hangi ortamda yapılacağı ve kaç kişiye akıllı telefon dağıtılacağını yakın zamanda öğreneceğiz. Şu an için gerekli detaylar paylaşılmadı. Ancak spor ayakkabı ve Steam cüzdan kodunu da verecekleri hesaba katılır ise pek çok kişiye ödül olarak geri dönecek. Aşılamanın teknoloji ile olan birlikteliği gençleri de şaşırtıyor. Ancak insanların bir şekilde ikna edilerek korunması da gerekmekte. Hal böyle olunca iPhone 12 , dijital oyun platformu Steam’a ait cüzdan kodu, nakit destekleri ve ayakkabı gibi çeşitli çekilişle verilen ödüller de ortaya çıkıyor.