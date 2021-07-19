Kullanıcıları akıllı telefonları aracılığıyla hedef almak ve gözetlemek için kullanılan casus yazılım Pegasus, 2019’da Facebook‘un sahibi olduğu WhatsApp‘ın binden fazla kişi olduğunu öğrendikten sonra NSO Group adlı yazılımın arkasındaki İsrailli şirkete dava açtığında haberlere çıktı. Raporlara göre, kullanıcıların dünya çapında hedef alındıkları iddia edildi. Pegasus‘un ne olduğunu ve geçmişte nasıl çalıştığını anlamak için yazılımın bireyleri hedef almak için nasıl kullanıldığını ve etkilenen şirketlerin 2019’da Pegasus tarafından kullanılan güvenlik açıklarını düzeltmek için hizmetlerini nasıl değiştirdiğini anlamak gerekiyor.

Pegasus nedir?

Pegasus, bir kişiyi hedeflemek, mobil cihazlarının kontrolünü ele geçirmek ve gizlilik ve güvenliklerini tehlikeye atmak için kullanılabilecek bir casus yazılım türü olan NSO Group tarafından oluşturulan bir yazılım aracıdır. Diğer birçok telefon hackleme biçiminden farklı olarak, Pegasus, yalnızca alınan eki “işleyerek”, bir kullanıcının cihazına bulaşabilecek kötü niyetli bir mesaj veya ek ile bir kullanıcıya iletilebilir. Bazı durumlarda, kullanıcılara yalnızca kullanıcıyı arayarak virüs bulaştı. Casus yazılım izlerini örtmek için arama günlüğünü silebildi.

Hedeflenen cihazlarda yazılım, tuş vuruşlarını (parolalar) arama ve konum izlemenin yanı sıra telefon aramaları, SMS, takvim etkinlikleri ve WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarından gelen diğer verileri izleme dahil olmak üzere bilgi toplayabilir. Kaspersky’ye göre, kamera ve mikrofon uzaktan kullanılarak bir casus yazılım cihazına da dönüştürülebilir.

Ortalama kullanıcı nasıl etkilenir?

Pegasus çok pahalı bir yazılımdır ve casus yazılımın arkasındaki şirket, yazılımı terör ve suçla mücadele için yetkili hükümetler dışında satmadıklarını daha önce iddia etmişti. Ortalama bir WhatsApp kullanıcısının Pegasus tarafından hedef alınması pek olası değildir, ancak WhatsApp, ilk rapor edildikten sonra casus yazılımdan etkilendiğine inandığı kullanıcıları da uyarmıştı.

O sırada Apple, güvenlik açığını gidermek için hızlı bir güvenlik düzeltme eki yayınlarken, WhatsApp da uygulamasını hem iOS hem de Android‘deki kullanıcıları güvence altına almak için yamalamıştı, bu nedenle kullanıcıların bu durumda güvenlikleri konusunda endişelenmeleri pek olası değildir. nokta. Bununla birlikte, hiçbir sistem doğası gereği saldırıya dayanıklı değildir, bu nedenle her zaman güvenli olduğundan emin olmak için uygulamalarınızı ve sisteminizi tamamen güncel tutmak en iyisidir.