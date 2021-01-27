Sevilen oyun şirketi Capcom, Japonya’daki e-ticaret sitesinde Chris Redfield karakterinin giyindiği ceketi satmaya başladı! Efsane Resident Evil karakteri giysisiyle büyük ilgi görürken, yine de pahalı fiyatlarla listelenmesi nedeniyle bir miktar tepki topladı. İşte detaylar…

Capcom’un öncü yapımlarından biri olan efsane korku oyunu serisi Resident Evil, ilk defa 1996 yılında bizlere tanıştırdığı Chris Redfield karakteri ile büyük ilgi çekmişti. Raccoon City polis departmanının STARS ekibinin bir üyesi olarak çıkan iki ana karakterden biri olan Redfield’ı Shinji Mikami ve Tokuro Fujiwara gibi sektörün ileri gelen isimleri yaratmıştı. Şimdiye kadar Charlie Kraslavsky, Will Lupardus, Wentworth Miller, Seijiro Nakamura ve Robbie Amell tarafından canlandırılan karakter; gerek oyun dünyasında, gerekse sinema filmleri sayesinde çok sayıda hayran kitlesi oluşturmuştu.

Ancak şimdi ilk defa Chris Redfield’ı bu kadar farklı bir pazarda görme şansına sahip olduk. Capcom, Redfield’ın Resident Evil Village yapımında giyindiği o meşhur ceketi satmaya başladı. Şirketin Japonya merkezli online alışveriş sitesinde yaklaşık 1.500 dolarlık fiyatlardan listelenmeye başlayan ürün orta, büyük ve ekstra büyük bedenlerle göründü. Ayrıca bir de Orijinal Model adıyla, karakterin oyun içi orantısına uygun bir şekilde, orijinaline oldukça yakın bir seçeneği de listeye dahil edildi.

Daha önce Capcom firması yine bir başka Resident Evil karakteri olan Leon Kennedy‘nin ceketini 1.200 dolara, deri ceketini ise 1.000 dolar karşılığında siteye yüklemişti.