Disney+ aboneleri için Disney’in bu yıl vizyona giren canlı aksiyon uyarlaması Mulan filmi ücretsiz olarak izlemeye açıldı. Orijinali 1998 yılında animasyon formatında çekilen filmin yeni güncellemesi, 2020 yılının en heyecan verici ve beklenen filmlerinden biri olmuştu. Sıklıkla bir çocuk filmi olarak değerlendirilen yapımı daha çok yetişkinlere yönelik uyarlayan yapımcılar, 13 yaş kısıtlaması ile de olsa gösterime girdi ve oldukça olumlu eleştiriler topladı.

Başlangıçta Warner Bros, Mulan (2020) için standart bir Hollywood prömiyeri planlıyordu. Ancak pandemi sebebiyle filmin vizyon tarihi değişikliklere uğrayarak sinema gösterimleri iptal edildi. Bunun yerine ABD’de 4 Eylül tarihinde yayınlanan film, Disney+ platformunda gösterime girerek yenilikçi bir çözüm üretti. Yapım Disney Plus’ta Premiere Access yoluyla 29.99 dolar ödeyen kullanıcılar için sanal olarak vizyon gerçekleştirdi.

Disney’in Mulan Filmi Nasıl İzlenir?

Disney’in yeni dağıtım metodu, şirketin CEO’su Bob Chapek tarafından yalnızca tek seferlik olarak tanımlandı. Pandemi şartlarında firmanın yalnızca bir defaya mahsus böyle bir dağıtım yoluna gittiği belirtildi. Bugüne kadar dijital streaming ağında ek ücretle izlenen film, şimdi tüm Disney+ aboneleri için bedava oldu!

Niki Caro tarafından yönetilen Walt Disney Pictures imzalı aksiyon drama filmi Mulan, 200 milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çekti. Başrolünü Liu Yifei ve Jet Li ikilisinin paylaştığı yapım, Disney+’ın bulunduğu tüm bölgelerde resmen yayınlandı. Ancak Disney Plus uygulaması Türkiye’de şu anda resmi olarak hizmet vermediği için ne yazık ki legal yollardan Mulan’ı izleme seçeneğimiz olmadığını sizlere hatırlatmak isteriz. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda platform Türkiye servisini hayatını geçirir!