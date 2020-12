Call of Duty serisinin on yedinci, Black Ops serisininse beşinci oyunu olan Cold War, 13 Kasım’da piyasaya sürülmüştü. Treyarch ve Raven Software şirketleri tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu, Activion imzasıyla yayınlanarak şimdiden büyük başarıya erişti. Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve PC için yayınlanan savaş oyunu çıktıktan yaklaşık bir ay sonra ilk sezon için duyuru yaptı!

Nefes Kesecek Bir İntikam Hikayesi

Call of Duty Black Ops Cold War 1. sezon fragmanı görenleri kendine adeta hayran bıraktı. Yeni operatör Stitch üzerinde yoğunlaşan trailer videosu, bizlere karakterle ilgili çok sayıda ipucu verdi. Eski bir KGB ajanı olan Stitch, 1960’lı yıllarda kendisine yapılan bir sorgulama esnasında gözünü kaybetmişti. İntikam ateşiyle geçen yılların nihayetinde Stitch dışarı çıkıyor ve Adler’la karşı karşıya geliyor. Tüm bunlar ve daha fazlası Cold War’ın ilk sezonunu içeriyor.

BREAKING: Black Ops Cold War Season One Intro Cinematic Trailer is here! pic.twitter.com/8tzQ2a6rRX — Call of Duty News (@charlieINTEL) December 7, 2020

Bugün yayınlanan Black Ops Cold War sinematik fragmanı, Stitch karakterinin biyografisi ve arka plan hikayesi üzerine güzel bir temel oluşturdu. 1984 yılında geçen oyun, kısa tanıtım videosunda bizlere yeni haritalardan da söz etmeyi ihmal etmiyor! Şimdilik resmen duyurulmasa da oyunda çoklu oyunculu haritalar yer alacağı muhakkak gibi gözüküyor. Hatta sanıyoruz bunlardan bir tanesi terk edilmiş bir alışveriş merkezi olacak.

Etkileyici hikayesi ve muazzam görsel atmosferi ile sizleri içine çekecek Call of Duty: Black Ops Cold War 1. sezonu 16 Aralık tarihinde başlıyor!