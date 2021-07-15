Kamu bankası olan Vakıfbank ‘ta bayram için hazırladığı krediyi halka sundu. Kampanya kredisi alanında özel sektör işçileri, kamu çalışanları ve emekli kişiler yararlanıyor. 90 gün ötelemeli kredi ödemesi için faiz oranları yüzde 1.51 den başlarken, kredilerin ödeme vadesi 36 aydır. Bu alanda bankalar kredi için yapılan başvuruları şubeye gitmeden hemen değerlendirmek için telefondan SMS ile kredi başvurusunda bulunmanıza imkan vermektedir. Bu işlem kredi ön başvurusudur ve başvuru onaylanınca gereken evraklar ile şubeye gitmeniz gerekmektedir.

Kurban Bayramı’ nın yaklaşması ile beraber bir çok banka kampanyalı bayram kredilerini açıklamaya başladı. Özellikle kamu bankalarının yaptığı kampanyalar dikkatleri üzerine topluyor. Vakıfbank, bütün ihtiyaçlar için 3 sene vade ile bayram kredisi kampanyasını vatandaşlara duyurdu. Vakıfbank ‘ın yaptığı bu kampanya kapsamında aylık uygulanacak faiz miktarı da yüzde 1.51 e çekildi.

Bu kapsamda bankalar yapılan başvuruları şubeye gitmeden hemen değerlendirmek için cepten SMS yolu ile kredi başvurusunda bulunmanıza fırsat tanımaktadır. Bu kredi ön başvurusudur ve kredi onaylandıktan sonra bankanın istediği evrakları tamamlayıp şubeye gitmeniz gerekmektedir.

Düşük faizli kredi imkanı!

Kamu bankalarının kredi fırsatı özel bankaların kredi fırsatına göre daha azdır. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, Kurban Bayramı gelirken ihtiyacı olan vatandaşlara kredi kolaylıkları sunmaya devam ediyor. Başvuruları hâlâ süren kredi için ödeme vadesi de 36 aydır.

Bayram Kredisi Kampanyası bağlamında verilen kredi de aylık uygulanan faiz oranlarının yüzde 1.51 den başlayacağını duyurdu. Kampanya kredisi bağlamında özel sektör işçileri, kamu çalışanları ve emekli vatandaşlar 3 ay ger ödemesiz krediden faydalanabilmektedir.

Vakıfbank Bayram kredisi kampanyası bağlamında işe giden kişiler için SMS ile hemen başvuru yapma fırsatı vermektedir.

SMS yolu ile kredi başvurusunda bulunmak için;

Vakıfbank ‘ın Bayram Kredisi kampanyasından faydalanmak için SMS ile KREDI, TV Kimlik numarası, aylık kazanç yazılarak 5724 e kısa mesaj gönderilir. Örneğin;

KREDI 123456789101 5000

Aldığınız kredinizi; aylık eşit taksitli, 90 gün ödemesiz, 90 günde bir ödemeli, azalan ya da artan taksitli, değişken taksitli ve son taksit balon ödemeli seçeneklerinden birini seçerek ödemeye başlayabilirsiniz.

Vakıfbank kredi kampanyasının aylık uygulanan faiz yüzdesi % 1.51 oranında olmaktadır. Belirlenen faiz miktarı kişinin kredi sicil notuna göre değişebilir.