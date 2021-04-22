Apple geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği etkinlik dahilinde hiçbir MacBook Pro ya da Air modeli tanıtmadı.

Tanıtılan ürünler arasında M1 çipli iMac ve iPad Pro modelleri tanıtıldı.

Oldukça dikkat çeken etkinlik sırasında hiçbir MacBook modeli tanıtılmadı fakat hatırlatmak adına REvil isimli bir hacker grubu MacBook bilgilerini çaldığı ve Apple yönetimini konu hakkında tehdit ettiği aktarılmıştı.

Apple, belirtilene göre Tayvan’daki Apple distribütörü aracılığı ile Quanta Computer sistemine giriş yapıldı ve henüz resmi tanıtımı yapılmayan MacBook bilgiler çalındı belirtildi.

Konu hakkında paylaşılan detaylara göre REvil, bu verileri çalmamak ve halk ile paylaşılmaması için yönetimden 50 milyon dolar istediği ortaya çıktı. Konu hakkında Apple tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Quanta Computer yönetimi ise tehditlerin doğru olduğunu fakat ödenmesi gereken bir ücretin olmadığı ve çalınan bilgilerin MacBook ile sorun yaşatmayacağını belitmişti.

REvil grubunun elde ettiği verilerin sistem bileşenleri ve seri numaraları olduğu ve bu parayı elde edemeyecekleri düşünülüyor. Grubun kısa bir süre içerisinde verileri internete sunacağı düşünülüyordu ve bu gerçekleşmiş durumda.

Güvenilir kaynaklarında haberlerinde dediği gibi yeni nesil MacBook modellerindeki portlar artacak.

Grubun paylaşımlarına göre MacBook tarafında HDMI, SD kart yuvası ve eski kullanıcıların deneyimleyim dört gözle beklediği mıknatıslı bir MagSafe portu dikkatleri üzerine çekti.

MacBook Pro Modellerinde Portlar Kullanıcıyı Sevindirdi

Apple saldırı hakkında üzgün olabilir fakat özellikle HDMI ve MagSafe’li yeni MacBook Pro kullanıcı tarafını oldukça sevindiren bir gelişme olarak gösteriliyor.

Daha önce dediğimiz gibi Apple’ın böyle bir hamle yapması bekleniyordu fakat REvil grubunun bu çalınan veriler de bunu kesinleştirdi.