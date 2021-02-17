Çağatay Ulusoy ile adını duyuran yeni Netflix Türkiye filmi Mücadele Çıkmazı ismini değiştirdi. Can Ulkay tarafından yönetilen yapım Kağıttan Hayatlar adıyla ekranlara gelecek. İşte filmle alakalı bilinen ilk detaylar…

Geçtiğimiz sene ilk defa adını duymaya başladığımız Mücadele Çıkmazı filmi için şimdi artık sayılı günler kalmışken, projeyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. 15 Mart’ta Netflix’te yayınlanacağı söylenen film için gelen yeni duyurular projenin hem çıkış tarihinin değiştiğini, hem de yeni bir isimle gösterime gireceğini gösterdi. Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği yapım için şimdi haftalar kaldı…

Ayla, Müslüm ve Türk İşi Dondurma gibi gişe rekortmeni filmlerin yönetmeni Can Ulkay tarafından çekilen Mücadele Çıkmazı şimdi ismini değiştirerek Kağıttan Hayatlar adıyla ekranlara geleceğini duyurdu. Yayın tarihini 12 Mart Cuma günü olarak düzenleyen yapım, şimdiden bizleri epeyce etkileyen hikayesiyle merak konusu oldu. Beklenen projede Çağatay Ulusoy çöp toplayarak geçimini sağlayan emekçi bir babaya hayat verecek.

Global olarak Paper Lives adıyla yayınlanacak film Mustafa Uslu yapımcılığında hayata geçecek. Netflix’in hizmet verdiği tüm ülkelerde aynı gün yayına girecek filmin senaryosu ile Behzat Ç.’nin de senaristlerinden biri olan Ercan Mehmet Erdem olarak görünüyor. Filmde Çağatay Ulusoy’un haricinde Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü ve Selen Öztürk gibi yıldız isimler yer alacak.

Peki ya sizin filmle ilgili beklentileriniz neler? Azizler, 9 Kere Leyla ve Yarına Tek Bilet gibi seyirciyi ikiye ayıran orijinal Netflix Türkiye filmlerinden sonra Kağıttan Hayatlar size göre nasıl olacak?