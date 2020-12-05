BluTV yeni dizisi Yeşilçam için tecrübeli oyuncu Çağatay Ulusoy ile anlaştığını açıkladı. Pandemi günlerinde sinefiller için pek çok nitelikli çalışma sergileyen platform, son olarak içinde bulunduğumuz sokağa çıkma yasağı günlerinde hafta sonu boyunca ücretsiz hale gelmişti. BluTV bedava izleme promosyonuyla kitleleri kendine çekerken, bugün yeni bombasını duyurdu!

Platformun kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ tarafından “BluTV’nin en büyük prodüksiyonlu dizisi” olarak tarif edilen Yeşilçam, bizleri 1960’lı yılların Türkiye sinemasına konuk edecek. Yeşilçam’ın doğuşu ve yükselişini anlatacak yapım, güçlü oyuncu kadrosu ile gelecek. Başrolünde Hakan: Muhafız ve Mücadele Çıkmazı gibi internet dizilerinde oyunculuk yapan Çağatay Ulusoy, üst üste yaptığı Netflix projelerinin ardından BluTV’ye transfer oldu! Hakan Muhafız 4 sezonu ile platformda finalini gerçekleştirmişken; Mücadele Çıkmazı’nın ise 2021 yılında yayınlanacağı biliniyor.

Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi…

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi #Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de. @cagatayulusoyy https://t.co/T9UWhIleEA pic.twitter.com/FH3eXdPOAm — BluTV (@BluTV) December 5, 2020

Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu, Yeşilçam’ın Başrol Koltuğunda!

“1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi…” alt başlığı ile tanımlanan Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu için somut açıklamalar getiriyor. Çağatay Ulusoy‘un dizi ekibine katıldığı müjdelerle duyurulurken, şimdiyse Ulusoy’a partner olacak güzel aktris Afra Saraçoğlu açıklanmış durumda. İkili ilk defa birlikte kameralar karşına geçecek ve bir dönem dizisi icra edecekler.

BluTV platformunun yaptığı duyuruya göre Yeşilçam yayın tarihi itibariyle kesin bir gün ya da ay vermese de dizinin 2021 yılında platforma geleceğini belirtti. İlerleyen haftalarda diziyle ilgili daha çok haber almaya devam edeceğiz gibi görünüyor!