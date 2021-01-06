Samsung yeni bütçe dostu telefonu Galaxy M02s‘i bugün resmen tanıttı. Amazon Hindistan’da ürün sayfası açılan akıllı telefon, teknik özellikleri ve fiyatı gibi merak edilen detayları tüketicilere aktardı. Cihazın çıkış tarihi de kesinlik kazandı.

Oldukça uygun satış fiyatı ile mükemmel bir giriş seviyesi telefonu yaratan Samsung, yeni cihazında 6,5 inç HD+ ekran üzerinde işlevsel bir donanım yarattı. Cihazın 5.000 mAh‘lık geniş batarya kapasitesi uzun saatler boyunca kullanıcıların yardımına koşarken, aynı zamanda üçlü kamera modülü sayesinde harika fotoğraflar çekme imkanı sağlanıyor!

Samsung Galaxy M02s Teknik Özellikleri

Ekran: 6,5 inç HD+

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 64 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5.000 mAh + 15W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 10

Snapdragon 450 yonga seti ile birlikte gayet kullanışlı bir hıza erişen Samsung Galaxy M02s fiyat/performans telefonları arasında kısa vadede öne çıkacak gibi duruyor. Cihazın işlemci paneli 4 GB RAM kapasitesiyle eşleştirilirken, depolama alanı için ise 64 GB’lık bellek bulunuyor. Telefonla alakalı yayınlanan resmi tanıtım afişlerine bakıldığında, kullanıcıların bu cihazı düşük fiyatlı bir oyun telefonu olarak da kullanabileceği anlaşılıyor.

Samsung Galaxy M02s Fiyatı

Samsung Galaxy M02s’in fiyatı 10.000 INR karşılığında 7 Ocak tarihinde, yani yarın itibariyle Amazon’da satılmaya hazırlanıyor. Cihaz ülkemizdeki kur oranına göre vergiler hariç olmak üzere yaklaşık 1.000 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Telefonun ilerleyen haftalarda daha fazla bölgeye dağıtılacağı muhtemel gözükmekte.