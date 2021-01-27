Burak Aksak ve Selçuk Aydemir tarafından yönetilen yeni Netflix dizisi 50m2 ilk sezonu ile seyirci karşısına çıktı. Başrolünü Engin Öztürk’ün üstlendiği gerilim temalı dizi sekiz bölümden oluşan hikayesiyle tüm dünyada yayına başladı. İşte 50m2’nin konusu, oyuncuları ve diğer merak edilen detayları sizlerle…

Leyla ile Mecnun, Kara Bela ve Bana Masal Anlatma gibi başarılı projelerinden tanıdığımız Burak Aksak ile Kardeş Payı, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, İşler Güçler gibi sevilen dizi ve filmlerin yönetmeni Selçuk Aydemir şimdi güçlerini bitiriyor! Aynı zamanda kuzen olarak da tanıdığımız başarılı ikili, şimdi Netflix platformu için hazırlanan 50m2 dizisiyle karşımıza çıkıyor! Yapımcılığını BKM Film’in üstlendiği dizi; beklenildiğinin aksine komedi türünde değil, gerilim konulu hikayesiyle izleyicilerini şaşırtıyor.

50m2’nin Konusu

50m2 1. sezon sekiz bölümü ile tüm hikayesini tek seferde seyircilere sunarken; beklenen dizi daha önce ülkemizde eşine pek rastlamadığımız ilginç bir türe sahip. Uzun süredir kayıp babasının yerine koyduğu Servet Nadir‘e ihanet edip ondan kaçarak kurtulmaya çalışan gizemli bir tetikçi olan Gölge, kendini yabancı bir mahallede, 50 metrekare büyüklüğünde boş bir terzi dükkanında saklanırken buluyor. Mahalleli ise Gölge’yi mahalleden çok sevdikleri bir adamın oğlu olarak tanıyor.

50m2’nin Oyuncu Kadrosu

Gerilim ve kara komedi türlerini harmanlayarak ilgi çekici bir konsept yaratan 50m2 tüm bölümleri ile izleyicilerinin karşısına bugün itibariyle çıkarken, dizinin Netflix’in eriştiği bütün ülkelerde aynı anda yayınlandığı öğrenildi. Engin Öztürk‘ün başrolünde oynadığı yapımda Aybüke Pusat, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu ve Murat Kılıç zengin oyuncu kadrosunu güçlendiriyor.