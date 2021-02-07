MayTree adlı Acapella müzik grubu iPhone zil sesi ve bildirim seslerini taklit etti. Kendi tarzlarında Apple’ın ses efektlerini yorumlayan grup bu keyifli videosuyla çok sayıda kullanıcı tarafından seyredildi.

Enstrümantal müzik aletleri olmayan grup ya da solo bir şekilde performans sergilenen Akapella müziği, bilindiği üzere insan sesini enstrüman yerine kullanarak ilgi çekici bir tür olarak olarak biliniyor. Dünya genelinde pek çok Acapella grubu ünlü şarkıları coverlayarak, hatta kimi zaman bu tarzda kendi müziklerini yaratarak dinleyenlere eşsiz resitaller sunuyor. Fakat iddia ediyoruz ki bu kadar eğlenceli ve sıra dışı bir A Capella’yı daha önce duymamış olabilirsiniz!

Güney Koreli bir müzik grubu olan MayTree şimdiye kadar yaptığı popüler şarkı coverları, oyun tema müzikleri ve film soundtrack acapella kayıtları ile bilinmektedir. Ancak son haftalarda daha sıra dışı bir tarza geçiş yapan grup, yaklaşık bir ay kadar önce Windows işletim sistemi müziklerini yorumlamıştı; şimdiyse aynı gruptan daha da ilginç bir performans video kaydıyla karşılaştık.

Sosyal medyanın sevilen A Capella grubu MayTree şimdi yayınladığı videoda Apple’ın iPhone telefonlarının zil sesleri ve bildirim efektlerini kendi tarzlarında yeniden yorumladı. Opening, Marimba, Lock, Xylophone, Silk, Timba, Message, Strum, Alarm, Uplift ve Tri-Tone sesleri neredeyse orijinal besteleriyle karşılaştırıldığında kusursuz bir biçimde uyarlanarak dünya genelinde hit videolar arasına girmeyi başardı. Bundan iki gün önce paylaşılan video şimdiden 210 binden fazla izlenme sayısına ulaştı.