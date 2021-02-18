Bryan Cranston ve Hunter Doohan’ın başrollerini paylaştığı Your Honor dizisi şimdi Türkiye televizyonlarına uyarlanıyor! ABD’de Showtime kanalında gösterilen dizi toplamda 10 bölümlük ilk sezonuyla büyük ses getirmişti. Başarılı yapım yakında ülkemizde yeniden çekilecek.

Beş sezonluk efsane Breaking Bad dizisi ile ismini tüm dünyaya yaymayı başaran Bryan Cranston, burada canlandırdığı Walter White karakteriyle şöhretine şöhret katmıştı. Aradan geçen birkaç senenin ardından şimdi yeniden bir dizinin başrolünde görünen yıldız aktör, geçtiğimiz yılın sonlarında yayın hayatına başlayan ve 14 Şubat Pazar akşamı final bölümüyle ekranlara gelen The Honor dizisiyle yeniden gündeme gelmişti

Toplamda 10 bölüm halinde yayınlanan ve tek sezonluk bir proje olan The Honor dizisi ABD’nin Showtime isimli kanalında gösterilmiş, Peter Moffat imzasıyla geliştirilen suç temalı dizi Kvodo adlı İsrail dizisinden uyarlanmıştı. Anlaşılan o ki hikaye daha uzun yıllar boyunca etkisini korumaya devam edecek ve çeşitli uyarlamalar almayı sürdürecek. Zira gelen son haberlere göre projenin Türkiye hakları Limon Film tarafından satın alındı.

The Honor, Hakim Adıyla Türkiye’ye Çevrilecek

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Türkiye’de Hakim adıyla ekranlara gelecek The Honor, Hayri Aslan yapımcılığında ülkemizde yeniden çekilecek. Bilmeyenler için orijinal hikaye, New Orleans’ta yaşayan tanınmış bir hakimin, ergenlik çağındaki oğlunun kaza sonucu bir genci öldürüp kaçması üzerine kurulu etkileyici bir çatışmaya dayanıyor.

Diziyle ilgili şimdilik bilgiler henüz oldukça kısıtlı, ancak yeni Hakim dizisi hakkında yakında çok daha fazla detay alabileceğimizi umuyoruz.