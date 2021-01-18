BluTV’nin yeni komedi temalı dizisi Bonkis için nihayet yayın tarihi belli oldu. Sevilen dizi 22 Ocak’ta izleyici karşısına çıkacak. İşte Bonkis’in konusu, oyuncuları, ilk fragmanı ve hakkında merak edilen bazı detaylar sizlerle…

2021 yılı için çok sayıda yeni içerik duyuran BluTV geçtiğimiz günlerde Aynen Aynen 5. sezonu ile izleyicilerine komedi temalı sevilen yapımının yeni bölümlerini sunmaya başladı. Şu anda aynı zamanda platformda Sokağın Çocukları dizisi haftalık olarak yayın hayatına devam ederken; platformun sıradaki işi ise belli oldu. Yakın bir zaman önce duyurulan Bonkis’in pek çok ayrıntısı resmen açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı duyurulan Bonkis’in çıkış tarihi nihayet belli oldu. İzleyicileri yer yer güldürecek, zaman zamansa hüzünlendirecek bu keyifli yapım, 22 Ocak tarihinde BluTV ekranlarına gelecek. Çekimleri İstanbul’da tamamlanan dizide bir süredir ekranlarda görmediğimiz Vildan Atasever ve sosyal medyanın sevilen ismi Sergen Deveci gibi isimler ekran karşısına geçecek. Ayrıca ekranların sevilen yüzü deneyimli oyuncu Lale Mansur da bu yapımda yer alacak.

Bonkis’in Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Bonkis isimli bir kafe dükkanını işleten Deniz’in trajikomik hikayesinin anlatıldığı dizide, genç kadının kafesini ayakta tutmaya çalışma mücadelesi mercek altına alınıyor. Aynı zamanda kadının karmaşık ilişki hayatı, geçmişteki problemleri ve arkadaş çevresi, hikayeyi daha derinlikli bir boyuta ulaştırıyor. Dizinin iddialı genç oyuncu ekibi ise şöyle: