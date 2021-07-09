Avrupalı ​​otomobil üreticileri başka bir dizel emisyon skandalıyla boğuşuyor, ancak bunun Dieselgate ile hiçbir ilgisi yok. Reuters haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun dizel motorların nitrojen oksit emisyonlarını azaltmak için teknolojiyi sınırlayacak şekilde gizli anlaşma yaptığı iddiasıyla BMW ve Volkswagen‘e toplam 875 milyon € (1 milyar doların biraz üzerinde) para cezası verdiğini bildirdi. İkili, ihbarcı Daimler ile birlikte 2009 ve 2014 yılları arasında yapılan tartışmalarda emisyonları azaltan AdBlue üre enjeksiyon teknolojisi konusunda rekabet etmekten kaçınmayı kabul etti.

Komisyon, BMW, Daimler ve VW‘nin AdBlue tank boyutları, aralıkları ve ortalama tüketim konusunda bir anlaşmaya vardığını ve hatta birbirleriyle “hassas” teknik ayrıntıları paylaştıklarını iddia etti. Bunun rekabeti durdurduğu ve üçlünün emisyon azaltıcı teknolojilerinin “tam potansiyelini” gerçekleştirmesini engellediği bildirildi. Dizel üretimini AB gerekliliklerinin ötesinde temizlemiş olabilirler, ancak görünüşe göre bunu yapmamayı tercih ettiler.

Üçü de davayı çözmeyi kabul etti. Daimler, davranışı açıklamaması halinde 727 milyon € (861,5 milyon $) para cezasına çarptırılmıştı. VW, işbirliği düzeyi için de müsamaha gördü.

Komisyon İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, bunun yeni bir vaka olduğunu kaydetti – düzenleyici, teknik geliştirme konusundaki gizli anlaşmanın yasadışı bir kartel ürettiğini ilk kez belirledi. Bu amaçla yetkililer, birleşik bir AdBlue yazılım sistemi geliştirmek gibi antitröst kurallarına aykırı olmayacak işbirliği konusunda rehberlik sundular.

Ancak bu öncü sonuç sorunlara neden olabilir. VW yaptığı açıklamada, bilinmeyen bir bölgede tehlikeli bir emsal oluşturduğu iddiasıyla para cezasına karşı olası bir temyiz başvurusunu değerlendirdiğini söyledi. Otomobil üreticisi ayrıca, tartışmaların özünün “hiç uygulanmadığını” ve bunun sonucunda müşterilerin hiçbir zaman zarar görmediğini de iddia etti. VW‘nin bir itirazla başarılı olacağı kesin değil, ancak mücadele sona ermemiş olabilir.